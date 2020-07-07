AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖL sınav yerleri belli oldu. Öğrenciler aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerlerine erişebilir. Ayrıca sınav giriş yerleri çıktı olarak da alınabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Açık Öğretim Kurumları sınavının teknik hazırlık süresinin 30 gün olması ve sınav takviminde yaşanan gelişmeler nedeniyle sınavların 25-26 Temmuz yapılması kararı alındığı belirtildi.

AÖL SINAVINDA GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.