AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları için binlerce öğrenci geri sayıma başladı. Örgün eğitime devam edemeyen ve dışarıdan liseyi tamamlamak zorunda olan öğrenciler Açıköğretim Lisesi sınav yerlerini sorguluyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEB eğitim yılı takviminde Açık lise sınav tarihlerini duyurdu. Peki AÖL sınav yerleri açıklandı mı? MEB ile 2020 AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Açık Lise AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı ve AÖL sınav tarihleri 2020!
Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı eğitim takvimine göre; AÖL 2020 eğitim dönemi, 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açıldı.
İşte, AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler...
AÖL sınav yerleri belli oldu. Öğrenciler aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerlerine erişebilir. Ayrıca sınav giriş yerleri çıktı olarak da alınabilecek.
AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Açık Öğretim Kurumları sınavının teknik hazırlık süresinin 30 gün olması ve sınav takviminde yaşanan gelişmeler nedeniyle sınavların 25-26 Temmuz yapılması kararı alındığı belirtildi.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.
Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.
Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.