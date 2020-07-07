AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

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sorgulama ekranı ve sınav tarihleri: ile 2020 yapılacak?

Milyonlarca öğrenci AÖL sınavı için hazırlıklarını sürdürüyor. Dışarıdan eğitimini tamamlamak isteyen öğrenciler Açıköğretim Lisesi sınavlarına yönelik sınav giriş yerleri sorgulanmaya başlandı. Corona salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen sınav için geri sayım başlamışken öğrenciler kendilerinde yöneltilen 20 sorudan en az 9 soruyu doğru cevaplandırırsa o dersten başarılı sayılacak. 26-27 Temmuz’da yapılacak olan nasıl ve nereden sorgulanır? ile 2020 yapılacak? AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı ve sınav tarihleri!

Giriş Tarihi: 7.7.2020 20:24 Son Güncelleme: 7.7.2020 20:24 ABONE OL
AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri! MEB ile 2020 AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

Açık Öğretim Lisesi 2. Dönem sınavları için binlerce öğrenci geri sayıma başladı. Örgün eğitime devam edemeyen ve dışarıdan liseyi tamamlamak zorunda olan öğrenciler Açıköğretim Lisesi sınav yerlerini sorguluyor. tarafından eğitim yılı takviminde sınav tarihlerini duyurdu. Peki açıklandı mı? MEB ile 2020 yapılacak? Açık Lise AÖL sınav yerleri (sınav giriş belgesi) sorgulama ekranı ve AÖL sınav tarihleri 2020!

AÖL SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI? AÖL SINAV YERLERİ SORGULA

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yayımladığı eğitim takvimine göre; AÖL 2020 eğitim dönemi, 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacak. 2. dönem sınava giriş yerlerinin internette erişime açıldı.

İşte, AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihlerine ilişkin bilgiler...

AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri! MEB ile 2020 AÖL sınavı ne zaman yapılacak?

AÖL SINAV GİRİŞ YERLERİ

belli oldu. Öğrenciler aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş yerlerine erişebilir. Ayrıca sınav giriş yerleri çıktı olarak da alınabilecek.

AÖL SINAV GİRİŞ YERİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL 2.DÖNEM SINAVI NE ZAMAN?

tarafından yapılan açıklamada, Açık Öğretim Kurumları sınavının teknik hazırlık süresinin 30 gün olması ve sınav takviminde yaşanan gelişmeler nedeniyle sınavların 25-26 Temmuz yapılması kararı alındığı belirtildi.

AÖL SINAVINDA GEREKLİ BELGELER

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı, Açık Öğretim Lisesi Sınava Giriş Belgesi, Fotoğraflı Nüfus Cüzdanı (ya da eşdeğer bir kimlik kartı) sınava giren öğrencilerin yanında olmalıdır.

Açık Öğretim Lisesi Kimlik Kartı ve Sınava Giriş Belgesi yanında bulunmayan öğrencilerimiz geçerli bir kimlik kartıyla (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) salon yoklama listelerinde isimleri olmaları halinde sınava alınacaklardır.

Sınav günü yanınızda kurşun kalem ve silgi bulundurmayı unutmayınız.

AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri! MEB ile 2020 AÖL sınavı ne zaman yapılacak?
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AÖL sınav yerleri sorgulama ekranı ve sınav tarihleri: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sınavı ne zaman yapılacak?
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