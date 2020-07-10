ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TIKLA-SORGULA

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açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile ne zaman açıklanacak? TIKLA-SORGULA

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavları online olarak uzaktan yapıldı. Sınav işlemleri 6-9 Temmuz 2020 tarihleri aralığında tamamlandı. Sınavların tamamlanmasının ardından gözler ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Test şeklinde yapılan ve 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü bütünleme sınavında her ders için 20 soru sorulup 30 dakika süre verildiği bilinmektedir. Peki; açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 10.7.2020 10:50 Son Güncelleme: 10.7.2020 10:51 ABONE OL
ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

İnternet üzerinden online platformda 6-9 Temmuz tarihleri arasında tamamlanan merakla bekleniyor. Sınava giremeyen öğrencileri için mazeret hakkı tanınmayacak olup online bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak. Peki; ne zaman açıklanacak? 2020 açıklandı mı?

ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? 2020 ATA AÖF SONUÇLARI!

ATA AÖF sınav sonuçları 10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.

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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

10 Temmuz 2020 tarihinden sonra topluca ilan edilecek.

06-09 Temmuz 2020 tarihleri arasında Bütünleme sınavına girmeyen öğrenciler için mazeret hakkı verilmeyecek.

Online Bütünleme sınav notunun başarı notuna katkısı %75 oranında olacak.

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacak.

Online vize sınav notunun başarı notuna katkısı %25 final notunun oranı ise %75 oranlarında olacaktır. Yalnızca Blok Uygulama derslerinde ise bu oran yıl içi uygulama puanının (ara sınav yerine geçer) %60'ı ve yarıyıl sonu/bütünleme sınavının %40'ı alınarak hesaplanır. Sınav sonuçlarının değerlendirilmesinde 4 (dört) yanlış cevap 1 (bir) doğru cevabı geçersiz kılacaktır.

DİPLOMALAR NASIL DÜZENLENİYOR?

Tüm dersleri başarı ile tamamladığınızda mezuniyetiniz sisteme işlenir ve diplomanız hazırlanmaya başlar. Bu işlem tamamlandığında diplomanız Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)'de kayıtlı adresinize kargo ile gönderilir ve tarafınıza SMS ile bilgilendirme yapılır.

Diplomaları adreslerine gönderilen ancak teslim edilemeden Fakültemize iade edilen öğrenciler şahsen ya da vekalet verdikleri yakınları tarafından diplomalarını teslim alabilirler.

Diplomada isim, soyisim, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, program ve mezuniyet tarihi gibi bilgiler yer almaktadır.

ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? ÖSYM ile ATA AÖF bütünleme sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? TIKLA-SORGULA
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