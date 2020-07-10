BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2020 MEB ile BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı!

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sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2020 ile BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı!

tarafından 4 Ocak- 19 Nisan tarihlerinde uygulanan Bilim ve Sanat Merkezleri sonuçları için geri sayım sürüyor. Özel yetenekli öğrencilerin kapasitelerini üst düzeyde kullanmalarını sağlayan özel eğitim kurumları grup tarama sınavlarının ardından gözler ’den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Mayıs ayının ilk haftasında konu ile ilgili açıklama yapan Bakanı Ziya Selçuk, sonuçlara yönelik bir çalışma yapacaklarını ve en kısa sürede açıklayacaklarını ifade etmişti. Buna göre; BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2020 MEB ile sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 10.7.2020 07:50 Son Güncelleme: 10.7.2020 07:50 ABONE OL
BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgula

'nın () özel yetenekli öğrencileri tespit edebilmek için düzenlediği sınav sonuçları merak ediliyor. tarafından 4 Ocak-19 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılan ve henüz açıklanmayan grup tarama sınavının üzerinden uzun süre geçti. Sınavın ardından milyonlarca öğrenci ve veli sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki MEB ile 2020 BİLSEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

BİLSEM SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) sınav sonuçlarına ilişkin ayrıntılar için gözler MEB'den gelecek açıklamaya çevrildi. BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacak.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI!

BİLSEM grup tarama sınavlarının tarihi, 4 Ocak-19 Nisan 2020 aralığında yapılmıştı. Bu sınavın sonuçlarının ise 22 Nisan tarihinde açıklanacağı ilan edilmişti. Ancak şu ana kadar bu konuda herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte ve sorgulama ekranına ilişkin tüm detaylar…

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgula

2020 BİLSEM SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

sınav sonuçları ile ilgili resmi açıklama henüz gelmedi. Açıklama yapıldığında haberimizin içerisinde olacaktır.

BİLSEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

BİREYSEL DEĞERLENDİRME SINAVI NE ZAMAN?

Bireysel değerlendirme sınavının herhangi bir aksilik olmaması halinde 1 Haziran-28 Ağustos tarih aralığında gerçekleşmesi bekleniyor. Bu sınavın sonuçları ise 4 Eylül 2020 tarihinde açıklanacak.

BİLSEM NEDİR?

Bilim ve sanat merkezleri (BİLSEM); örgün eğitim kurumlarına devam eden ve genel zihinsel yetenek, görsel sanatlar veya müzik yetenek alanlarında özel yetenekli olarak tanılanan öğrencilere, yeteneklerini geliştirerek kapasitelerini en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla destek eğitim vermek üzere açılan özel eğitim kurumlarıdır.

Özel yetenekli öğrencilere kendi potansiyellerini anlamaları, kendilerine ve topluma katkıda bulunabilmeleri için okullarda verilen eğitimi zenginleştiren ve farklılaştıran bir eğitim programı sunan bilim ve sanat merkezleri 81 ilde hizmet vermektedir.

BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları sorgula
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BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte? 2020 MEB ile BİLSEM sonuçları sorgulama ekranı!
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