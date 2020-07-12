Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Eğitim Haberleri ALES geç başvuru tarihi 2020: ÖSYM ile ALES ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

geç 2020: ile yapılacak? İşte başvuru tarihleri

sınav takvimine göre Akademik Personel ve geç başvuru tarihleri belli oldu. İlkbahar döneminde 1 ve sonbahar döneminde 2 olmak üzere yıl içerisinden toplamda 3 kez yapılan sınavı için adaylar tüm hazırlıklarını sürdürüyor. Öte yandan geç , geç başvuru ücreti ve sınav tarihi gibi bilgilerin araştırması hız kazandı. Buna göre; ALES sınavı ne zaman başvurular nasıl yapılır? İşte, ÖSYM tarafından belirlenen 2020 tarihleri…

Giriş Tarihi: 12.7.2020 21:02 ABONE OL
ALES geç başvuru tarihi 2020: ÖSYM ile ALES ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

Akademik kariyer hayatına devam etmek isteyen öğrenciler geç başvuru tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz günlerde sona eren başvuruların ardından geç başvuru tarihleri öğrencilerle paylaşıldı. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar ise tarihlerini araştırmaya koyuldu. Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek olan ALES geç ne zaman? 2020 ile yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve tüm bilgiler…

ALES GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ 2020

ÖSYM 2020 sınav takvimine göre belli oldu. ALES'e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.

ALES NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13-23 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve (2020-ALES/1) ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

İşte ALES sınavı hakkında merak edilenler…

ALES geç başvuru tarihi 2020: ÖSYM ile ALES ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

ALES SINAV TARİHLERİ

2020 sınav takvimine göre /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.

ALES / 1 GEÇ BAŞVURU TARİHİ

ALES'e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre sınavın ardından 16 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak.

ALES NEDİR?

ALES (Akademik Personel ve ), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.

Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.

ALES geç başvuru tarihi 2020: ÖSYM ile ALES ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ALES geç başvuru tarihi 2020: ÖSYM ile ALES ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA