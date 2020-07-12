ALES geç başvuru tarihi 2020: ÖSYM ile ALES ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri

Akademik kariyer hayatına devam etmek isteyen öğrenciler ALES geç başvuru tarihlerine odaklandı. Geçtiğimiz günlerde sona eren başvuruların ardından geç başvuru tarihleri öğrencilerle paylaşıldı. Henüz başvurusunu tamamlamayanlar ise ALES geç başvuru tarihlerini araştırmaya koyuldu. Temmuz ayı içerisinde gerçekleşecek olan ALES geç başvuru tarihi ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES ne zaman yapılacak? İşte başvuru tarihleri ve tüm bilgiler…
ÖSYM 2020 sınav takvimine göre ALES geç başvuru tarihi belli oldu. ALES'e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 13-23 Mart 2020 tarihlerinde başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) ile ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Yeni yayınlanan sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.
İşte ALES sınavı hakkında merak edilenler…
ÖSYM 2020 sınav takvimine göre ALES /1 Sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde saat 10.15'de yapılacak.
ALES'e katılmak isteyenlerin 14 Temmuz tarihindeki geç başvuru gününde başvurularını yapması gerekiyor.
ALES sonuçları ÖSYM takvimine göre sınavın ardından 16 Eylül 2020 tarihinde erişime açılacak.
ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı), lisansüstü (yüksek lisans) eğitime başvuracak kişilerin ve akademik personel kadrolarına (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman, uzman çevirici gibi) atanmak isteyen adayların girmesi gereken bir sınavdır. Doktora başvuruları için de ALES'e girilmesi gerekir.
Mecburi hizmet yükümlülüğü için yurtdışındaki üniversitelere lisansüstü eğitime gönderilecek adayları seçerken de ALES puanı şartı aranır. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına atanabilmek için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar.