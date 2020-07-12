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ne zaman? 2020 ile belli oldu mu?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından düzenlenen sınav tarihi için geri sayım başladı. 9-17 Haziran 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan sınav için öğrenciler çalışmalarını sürdürüyor. Konuya yönelik araştırmalar sürerken iki yıllık eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar için sınav tarihi belli oldu. Buna göre; yapılacak? ÖSYM sınav takvimi ile 2020 belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 13.7.2020 00:39 ABONE OL
DGS ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS sınav tarihi belli oldu mu?

2020 sınav tarihi belli oldu. tarafından yapılacak olan sınav başvurularının tamamlanmasının ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl düzenlenen sınavın yaklaşması üzerine konuya dair araştırmalar da hız kazandı. Peki ne zaman? 2020 ÖSYM ile belli oldu mu?

DGS NE ZAMAN?

DGS 2020 sınav tarihine ilişkin bilgiler netlik kazandı. Önlisans öğrencilerinin eğitimlerini 4 senelik lisans düzeyine tamamlamak için katılım sağladığı sınava dair tüm tarihler ÖSYM'nin yayınladığı 2020 takvimi ile beraber duyurulmuş oldu. Böylelikle sorusu yanıt buldu.

İşte tüm bilgiler…

DGS ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS sınav tarihi belli oldu mu?

DGS NE ZAMAN?

2020 sınav takviminde yer alan bilgiye göre , 9 Ağustos 2020 tarihleri arasında yapılacak.

DGS SINAVI NASIL OLACAK?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır. Sınavda uygulanacak test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanacak sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır.

DGS HAKKINDA

(DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

DGS ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS sınav tarihi belli oldu mu?
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DGS ne zaman? 2020 ÖSYM ile DGS sınav tarihi belli oldu mu?
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