BİLSEM sonuçları açıklandı mı? 2020 MEB ile BİLSEM sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, BİLSEM sınav sonuçları ile ilgili bir çalışma yapacaklarını ve kısa süre içerisinde sonuçları açıklayacaklarını geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. 22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan grup tarama uygulama sonuçları ileri bir tarihe ertelenmiş, öğrenciler ise sonuçların açıklaması için bekleyişe geçmişlerdi. Şimdi ise tekrar gündeme gelen BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 BİLSEM sonuçları için açıklama geldi mi?
BİLSEM sınav sonuçlarına yönelik araştırmalar başladı. Tarama testlerine giren öğrenciler sonuçların açıklanmasını bekliyor. Öte yandan geçtiğimiz haftalarda sonuçların açıklanma tarihine yönelik MEB Bakanı Ziya Selçuk açıklamalarda bulunmuştu.
Kurum tarafından daha önce yapılan açıklamada, '22 Nisan 2020 tarihinde açıklanması planlanan BİLSEM Grup Tarama Uygulama sonuçları tüm uygulamalar tamamlandıktan sonra http://meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.' denilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk en kısa sürede açıklama yapacaklarını duyurdu.
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili henüz bir tarih verilmedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, Bilsem sonuçları için bir çalışma yapacaklarını ve bu konuyu not ederek en kısa sürede açıklama yapacaklarını ifade etmişti.
İKİNCİ AŞAMA NASIL OLACAK?
Grup tarama uygulama sonuçları açıklandıktan sonra Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenen puan barajını geçen öğrenciler yine yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrencilere il tanılama sınav komisyonları tarafından MEBBİS/BİLSEM İşlemleri Modülü üzerinden yer, tarih ve saat bilgileri belirtilerek randevu verilecek. Bireysel değerlendirmeler genel zihinsel, görsel sanatlar ve müzik yetenek alanlarının her biri için ayrı ayrı yapılacak. Bireysel değerlendirme aşamasında Bakanlık tarafından belirlenen puan barajını geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt olmaya hak kazanacak.