Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi: Ağustos ayında okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 eğitim takvimi belli oldu. Yaklaşık 18 milyona yakın öğrenci okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladı. Pandemi süresince uzaktan eğitim üzerinden ders gören öğrenciler yaz tatiline girmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma başlayan öğretmenler ve öğrenciler için okullar ne zaman açılacak sorusu da yanıt buldu. Peki okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Ağustos ayında okullar açılacak mı? MEB 2020-2021 takvimi!
Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeni eğitim öğretim sürecine hazırlık aşamasına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2020-2021 takvimine göre okulların açılacağı tarih bilgisine ulaşıldı. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.
İşte konuya yönelik bilgiler…
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.
Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.
MEB'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre,
Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.
Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de
Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,
İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.