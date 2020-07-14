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? 2020-2021 takvimi: ?

yeni eğitim öğretim yılı takvimine göre sorusunun yanıtı gündemde yer almaya devam ediyor. Milyonlarca öğrenci korona virüs sebebiyle uzaktan eğitim üzerinden ders almaya başlamış ve yaz tatili sürecine girmişti. Hem öğrenciler hem veliler tatil süresinde 2020-2021 eğitim yılı takvimine göre okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladı. Konuya yönelik güncel açıklamalar ise MEB Bakanı Ziya Selçuk’tan geldi. Buna göre; okullar ne zaman açılacak, ? İşte okulların açılacağı tarih ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 14.7.2020 10:55 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi: Ağustos ayında okullar açılacak mı?

() 2020-2021 eğitim takvimi belli oldu. Yaklaşık 18 milyona yakın öğrenci okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladı. Pandemi süresince uzaktan eğitim üzerinden ders gören öğrenciler yaz tatiline girmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma başlayan öğretmenler ve öğrenciler için sorusu da yanıt buldu. Peki okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? ? MEB 2020-2021 takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeni eğitim öğretim sürecine hazırlık aşamasına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2020-2021 takvimine göre okulların açılacağı tarih bilgisine ulaşıldı. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.

İşte konuya yönelik bilgiler…

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi: Ağustos ayında okullar açılacak mı?

OKULLARIN AÇILACAĞI TARİH…

tarafından geçtiğimiz günlerde 2020-2021 eğitim öğretim takvimi ile ilgili 81 ilin valiliğine genelge gönderildi. Okullar 31 Ağustos 2020 tarihinde açılacak.

Bakan Selçuk'un açıklaması şu şekilde;

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 31 Ağustos'ta okullarda yüz yüze eğitime başlanıp başlanmayacağı konusuna ilişkin, "Bilim Kurulu'nun ortaya koyacağı veriler dikkate alındığında o tarihte açılıp açılmayacağını biz rahatlıkla işaret edebiliriz ama bugünden bunu söylememizin beklenmesi doğru değil." dedi.

MEB 2020-2021 EĞİTİM TAKVİMİ

'in 2020-2021 eğitim öğretim yılına dair 81 ile gönderdiği genelgeye göre,

Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de

Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi: Ağustos ayında okullar açılacak mı?
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Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi: Ağustos ayında okullar açılacak mı?
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