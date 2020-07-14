Okullar ne zaman açılacak? MEB 2020-2021 takvimi: Ağustos ayında okullar açılacak mı?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 2020-2021 eğitim takvimi belli oldu. Yaklaşık 18 milyona yakın öğrenci okulların açılacağı tarihi merak etmeye başladı. Pandemi süresince uzaktan eğitim üzerinden ders gören öğrenciler yaz tatiline girmişti. Yeni eğitim öğretim yılı için geri sayıma başlayan öğretmenler ve öğrenciler için okullar ne zaman açılacak sorusu da yanıt buldu. Peki okullar ne zaman açılacak, hangi tarihte? Ağustos ayında okullar açılacak mı? MEB 2020-2021 takvimi!

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Milyonlarca öğrenci ve öğretmen yeni eğitim öğretim sürecine hazırlık aşamasına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı MEB 2020-2021 takvimine göre okulların açılacağı tarih bilgisine ulaşıldı. Buna göre, eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacak.

İşte konuya yönelik bilgiler…