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ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! KPSS ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı kapsamında lisans başvuruları geride kaldı. Şimdi gözler, ortaöğretim ve önlisans başvuru işlemlerine çevrildi. Lise ve ön lisans mezunu olan adaylar, için beklemeye başladı. Bu noktada, ÖSYM'den de bir açıklama yapılarak KPSS ortaöğretim ile önlisans başvuru tarihleri ve sınav ücreti hakkında bilgi verildi. Peki, 2020 KPSS lisans sınavı ne zaman yapılacak? KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihi ne zaman? İşte, merak edilenler...

Giriş Tarihi: 15.7.2020 14:01 Son Güncelleme: 15.7.2020 14:01 ABONE OL
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri! 2020 KPSS ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?

Devlet bünyesinde memur olmak isteyen adayların katılım göstereceği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans başvuruları tamamlandı. Lise ve önlisans mezunu olan adaylar, kendileri ilgilendiren başvuruları beklemeye başladı. Bu noktada, ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, KPSS ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılım göstermeyi düşünen adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.

KPSS LİSANS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, merak edilenler;

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri! 2020 KPSS ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

  • KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri! 2020 KPSS ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS ORTAÖPRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

olarak belirlenmişti.

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri! 2020 KPSS ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 KPSSbaşvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri! 2020 KPSS ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
  • 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
  • 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
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KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri 2020! KPSS ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?
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