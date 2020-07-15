KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri! 2020 KPSS ne zaman yapılacak, sınav ücreti ne kadar ve kılavuzu yayınlandı mı?

Devlet bünyesinde memur olmak isteyen adayların katılım göstereceği Kamu Personeli Seçme Sınavı'nın lisans başvuruları tamamlandı. Lise ve önlisans mezunu olan adaylar, kendileri ilgilendiren başvuruları beklemeye başladı. Bu noktada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkındaki araştırmalar da artış gösterdi. Zira, KPSS ortaöğretim ve ön lisans oturumlarına katılım göstermeyi düşünen adaylar, ÖSYM'nin duyurduğu tarihler aralığında işlemlerini tamamlamak zorunda.
2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.
ÖSYM tarafından KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuruları ne zaman, kılavuzu yayımlandı mı ve sınav ücreti ne kadar?
İşte, merak edilenler;
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
KPSS ORTAÖPRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.
olarak belirlenmişti.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020 KPSSbaşvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?