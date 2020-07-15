LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS tercih kılavuzu taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

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tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 ile LGS tercih kılavuzu taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, resmi internet sitesi üzerinden bir milyonu aşkın adayın beklediği açıklamayı yaptı. İstediği liseye gidebilmenin hayallerini kuran öğrenciler sınav sonuçları için geri sayıma geçerken, tercih işlemleri ile ilgili ayrıntılar da merak konusu oldu. 16 Temmuz Perşembe günü açıklanacak sonuçları sonrası gözler tercih kılavuzu ve çevrilecek. Milli Eğitim Bakanlığı () ile LGS tercih kılavuzu araştırılacak. Peki, 2020 Liseye Geçiş Sınavı ne zaman başlayacak? LGS tercihleri ne zaman ve taban puanları, kontenjanlar, yüzdelik dilimleri açıklandı mı?

Giriş Tarihi: 15.7.2020 11:27 ABONE OL
LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS tercih kılavuzu taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri yayınlandı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, sonuçları için tarih verdi. Yapılan açıklamada kritik sınav sonuçlarının 16 Temmuz Perşembe günü .gov.tr adresi üzerinden erişime açılacağı duyuruldu. Bu gelişmelerin ardından öğrenciler geri sayıma başlarken heyecan da üst seviyeye çıktı. Dilediği liseye gidebilmenin hayallerini kuran öğrenciler bir yandan ise ne zaman başlıyor, belli oldu mu gibi sorulara cevap arıyor. Peki, 2020 LGS lise taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı? LGS tercihleri ne zaman başlıyor?

LGS TERCİHLERİ VE TABAN PUANLARI İÇİN BEKLEYİŞ SÜRÜYOR

Milli Eğitim Bakanı (MEB) Ziya Selçuk, merakla beklenilen 2020 LGS tercihleri hakkında bilgi verdi. Bakan Selçuk, LGS tercihleri ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS tercih kılavuzu taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri yayınlandı mı?

"16 Temmuz 2020'de merkezî sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, aynı gün içinde Tercih Kılavuzu da açıklanacak. Sınav sonuçlarını öğrenen öğrenciler, aynı gün yayımlanacak Tercih Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre tercih işlemlerine başlayabilecek. Sürece büyük emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum"

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkezî Sınav sonuçları 16 Temmuz 2020 tarihinde https://www..gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

sonuçlarının açıklanacağı saat bilgisi ise bulunmuyor.

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LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS tercih kılavuzu taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri yayınlandı mı?

2020 LGS PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.
c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.
ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2'de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur. ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.
h. Değerlendirme sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda, 9/12/2016 tarihli ve 29913 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 02/12/2016 tarihli ve 6764 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 69'uncu maddesiyle, 17/2/2011 tarihli ve 6114 sayılı Kanunun 7'nci maddesinin ikinci fıkrasına eklenen "Sınavlarda iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır." hükmü gereğince değerlendirme yapılacaktır.
ı. Oturumlardan herhangi birine katılmayan ya da herhangi bir oturumda sınavı iptal edilen öğrenciler için MSP hesaplanmaz.

LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS tercih kılavuzu taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri yayınlandı mı?

SINAV SORULARI İPTAL EDİLMEDİ

: "Sınav sonrasında hiçbir soru iptali olmadı. Sınav sonuçları uzmanlarımız tarafından hazırlanan değerlendirme raporuyla birlikte 16 Temmuz 2020 tarihinde açıklanacak. Değerlendirme raporunda sınavda öğrencilerin gösterdikleri performans ve testlerin özellikleri detaylı bir şekilde ele alınacak.

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LGS tercihleri ne zaman başlıyor? 2020 MEB ile LGS tercih kılavuzu taban puanları, kontenjanlar ve yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
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