LGS taban puanları, lise kontenjanları ve yüzdelik dilim belli oldu! MEB LGS 2020 tercih kılavuzu ile taban puanları ve yüzdelik dilimler

LİSE KONTENJANLARI VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 yılı liselerin taban puanları tercihlerin başlaması ile belli oluyor. Öğrenciler LGS sınavından aldıkları puanlar ve MEB tarafından açıklanan lise puanlarına göre tercihlerini yapıyor.

LGS kontenjanları ve taban puanları LGS 2020 kılavuzunda henüz yer almıyor. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır.

LGS 2020 MEB KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ!

LGS 2019 TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ!

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2020 LGS KONTENJANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ BELLİ OLDU MU?

LGS tercih kılavuzu MEB tarafından yayımlandı.