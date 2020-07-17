MEB tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E Okul sistemi, birçok bilgiye hızlı erişim imkanı sunarken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler programlarına ilişkin bilgileri kolaylıkla takip edebiliyorlar. Son olarak LGS sonuçlarının açıklanması ile işlemler de E Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki; E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi!

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ!

E Okul VBS giriş ekranı sayesinde; öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları gibi pek çok bilgileri bu sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istedikleri zaman erişim hakkına sahiptirler.

E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?