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VBS sistemine nasıl giriş yapılır? öğrenci girişi!

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından VBS ekranı da araştırılan konular arasında yerini aldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan tercih kılavuzu ile birlikte LGS tercihleri de E Okul sistemi üzerinden yapılacak. Bu sebepten ötürü sistemine nasıl giriş yapılır sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Haberimizin devamından öğrenci girişi ile diğer detaylara ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 17.7.2020 10:44 Son Güncelleme: 17.7.2020 10:44 ABONE OL
E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi! E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?

MEB tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan sistemi, birçok bilgiye hızlı erişim imkanı sunarken ile öğrenciler programlarına ilişkin bilgileri kolaylıkla takip edebiliyorlar. Son olarak LGS sonuçlarının açıklanması ile işlemler de E Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki; sistemine nasıl giriş yapılır?E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi!

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR? E OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞİ!

sayesinde; öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları gibi pek çok bilgileri bu sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istedikleri zaman erişim hakkına sahiptirler.

E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi! E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?

Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.

E OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi! E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?
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E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır? E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi!
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