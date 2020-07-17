MEB tarafından 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan E Okul sistemi, birçok bilgiye hızlı erişim imkanı sunarken E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler programlarına ilişkin bilgileri kolaylıkla takip edebiliyorlar. Son olarak LGS sonuçlarının açıklanması ile işlemler de E Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. Peki; E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi öğrenci girişi!
E Okul VBS giriş ekranı sayesinde; öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları gibi pek çok bilgileri bu sistem üzerinden takip edebilmektedirler. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istedikleri zaman erişim hakkına sahiptirler.
E Okul VBS sistemine nasıl giriş yapılır?
Millî Eğitim Bakanlığı Bilişim Sistemleri projesi kapsamında 2007 yılının Ocak ayında kullanıma açılan e-Okul, birçok bilgiye hızlı erişme imkânı sunuyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenciler ders programı, devamsızlık, sınav sonuçları, sözlü notları, ortalama puanlarını kolaylıkla takip edebiliyor. MEB tarafından hizmete açılan bu sistem sayesinde veliler de öğrencilerin bilgilerine istediği zaman anında erişim imkânı buluyor. E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne (VBS) erişebilmek için kırmızı butona tıklayınız. Tıkladığınızda VBS giriş sistemine erişim sağlayacaksınız.