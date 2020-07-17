Kaç puanla hangi liseye girilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye gidilir?

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hangi liseye girilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye gidilir?

LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sınav sonuçlarına kavuşan öğrenciler hangi liseye gidilir araştırmasına girişti. 2020 LGS kapsamındaki merkezi sınavda 42 farklı ilden 181 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. İyi bir lisede eğitim görmek isteyen öğrenciler kendi puan türüne göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki, hangi liseye gidilir? 2020 LGS puanıyla ?

Giriş Tarihi: 17.7.2020 09:25 Son Güncelleme: 17.7.2020 09:28 ABONE OL
Kaç puanla hangi liseye gidilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye kaç puanla girilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci uzun süren sınav maratonun ardından hangi liseye gidilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yüksek puan alan öğrenciler bu sene de yüksek puanla öğrenci alan liselere yerleşebilecek. Öğrenciler ve veliler LGS tercih kılavuzunu ve liselerin taban puanlarını inceleyerek tercihte bulunacak. Peki, hangi liseye gidilir? 2020 LGS puanıyla ?

LGS SONUÇLARI SORGULAMA

KAÇ PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanlarına göre '' ? ''sorusunun yanıtına ulaşacak.

LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları kontenjanları henüz belli olmadı. LGS tercih kılavuzu açıklandıktan sonra kaç puanla hangi liseye girebildiğinize bakabilirsiniz.

Kaç puanla hangi liseye gidilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye kaç puanla girilir?

LGS'YE KAÇ ÖĞRENCİ BAŞVURU YAPTI?

2020 Merkezi Sınava 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.671.337 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirildi.

LGS'YE KAÇ KİŞİ GİRDİ?

Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.671.337 öğrenciden 1.472.088'i (%88,08) sınava katılmıştır. 2019 yılında sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin sınava katılma oranı ise %85,08 olarak hesaplanmıştı (MEB, 2019). Bu bağlamda, sekizinci sınıf öğrencilerinin sınava katılımında kısmi bir artış görülmüştür.

LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN, NASIL YAPILACAK?

2020 LGS 20 Haziran'da gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS tercihlerinin ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak "LGS tercih kılavuzu"nda yer alan kurallara göre yapılacak.

Kaç puanla hangi liseye gidilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye kaç puanla girilir?
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Kaç puanla hangi liseye girilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye gidilir?
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