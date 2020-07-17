Kaç puanla hangi liseye girilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye gidilir?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liseye Geçiş Sınav sonuçları açıklandı. Milyonlarca öğrenci uzun süren sınav maratonun ardından kaç puanla hangi liseye gidilir sorusuna yanıt aramaya başladı. Yüksek puan alan öğrenciler bu sene de yüksek puanla öğrenci alan liselere yerleşebilecek. Öğrenciler ve veliler LGS tercih kılavuzunu ve liselerin taban puanlarını inceleyerek tercihte bulunacak. Peki, kaç puanla hangi liseye gidilir? 2020 LGS puanıyla hangi liseye kaç puanla girilir?
LGS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanlarına göre '' Kaç puanla hangi liseye gidilir? ''sorusunun yanıtına ulaşacak.
LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları kontenjanları henüz belli olmadı. LGS tercih kılavuzu açıklandıktan sonra kaç puanla hangi liseye girebildiğinize bakabilirsiniz.
2020 Merkezi Sınava 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sekizinci sınıfta eğitime devam eden 1.671.337 öğrencinin tamamının başvurusu otomatik olarak gerçekleştirildi.
Sınav başvurusu otomatik olarak yapılan 1.671.337 öğrenciden 1.472.088'i (%88,08) sınava katılmıştır. 2019 yılında sekizinci sınıfa devam eden öğrencilerin sınava katılma oranı ise %85,08 olarak hesaplanmıştı (MEB, 2019). Bu bağlamda, sekizinci sınıf öğrencilerinin sınava katılımında kısmi bir artış görülmüştür.
2020 LGS 20 Haziran'da gerçekleştirildi. LGS sınav sonuçları 16 Temmuz'da açıklandı. LGS tercihlerinin ise sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yayınlanacak "LGS tercih kılavuzu"nda yer alan kurallara göre yapılacak.