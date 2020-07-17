Türkiye birincisi Kadir Mert Aydın: Derslerime odaklanıp şampiyon oldum

Yiğit Okulları öğrencisi Kadir Mert Aydın LGS'de tam puan aldı. Kadir Mert, şampiyonluk hikayesini kendi kaleminden şu sözlerle dile getirdi: "İlkokulda büyük numaralı gözlükleri olan, meraklı, sessiz, sakin ve başarılı bir çocuktum. Hayatımda her şey yolunda gidiyordu. Maalesef 2014'te çok üzücü bir olay yaşadık. Babamı kaybettik... Acılardan sıyrılmanın bir yolu hayatınızdaki olumlu yönlere odaklanmaktır. Ben de derslerime odaklandım. İçimdeki meraklı çocuğu dinledim ve matematiğe yöneldim. Matematik bir ders değil tutkuydu benim için. Sınav senesi geldiğinde matematikten avantajlıydım. Ancak sadece matematik yetmiyordu. Ben de çok sıkı olmasa da planlı çalıştım ve 500 tam puan alıp Türkiye birincisi oldum. Çok mutlu ve gururluyum. Okuluma, öğretmenlerime, kardeşime en çok da anneciğime teşekkür etmek istiyorum."