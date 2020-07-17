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Başkanı Saraç: 29 üniversite, UI Greenmetric'te ilk 1000'de

Yükseköğretim Kurulu () Başkanı Prof. Dr. , "2018 yılında 29 üniversite, yeşil, çevreci üniversite endeksi olan UI Greenmetric'te ilk 1000 üniversite arasına girmiştir" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 21.7.2020 01:11 ABONE OL
YÖK Başkanı Saraç: 29 üniversite, UI Greenmetric'te ilk 1000'de

YÖK Başkanı Saraç, Twitter hesabından yaptığı açıklamada üniversiteleri, 'Topluma Hizmet ve Sosyal Sorumluluk' kategorisinde faaliyetlerinin izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla 5 göstergede incelediklerini belirterek şu ifadelere yer verdi:

"2018 yılında 145 üniversitede 2 bin 793 sosyal sorumluluk projesi yürütülmüştür. 2018 yılında 144 üniversitede kamu kurumlarının iş ve hizmet süreçlerini iyileştirmeye yönelik 2 bin 237 proje yürütülmüştür. 2018 yılında 18 üniversite Engelsiz Üniversite Ödülü, Engelsiz Bayrak Ödülü, Engelsiz Program Nişanı veya Engelli Dostu Ödülü kapsamında 63 ödül veya nişan almıştır. 2018 yılında 29 üniversite yeşil, çevreci üniversite endeksi olan UI Greenmetric'te ilk 1000 üniversite arasına girmiştir."

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YÖK Başkanı Saraç: 29 üniversite, UI Greenmetric'te ilk 1000'de
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