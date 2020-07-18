Telafi eğitimi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020-2021 MEB takvimi ile telafi eğitimi zorunlu mu ve ne zaman başlayacak?

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ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020-2021 takvimi ile telafi eğitimi zorunlu mu ve ne zaman başlayacak?

Bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle eğitimlerine evlerinden devam eden milyonlarca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencisine tarafından yapılan duyuru ile verileceği bildirilmişti. Pandemi sürecinde aksayan eğitimin telafisinin yapılabilmesi amacıyla yapılacak eğitimin yazın verileceği bildirilmişti. Peki, Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 18.7.2020 07:21 Son Güncelleme: 18.7.2020 07:22 ABONE OL
Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB takvimi ile Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile beraber öğrencilerin adı altında alacakları eğitime geri sayım başladı. Bu kapsamda vatandaşların konuya ilişkin araştırmaları da hız kazanırken Bakan Ziya Selçuk; bu eğitim için velimizi zorlayamayız ifadelerini kullanmıştı. Peki, Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak? İşte tüm detaylar…

TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU, NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020-2021 eğitim öğretim yılına ilişkin takvimin yayımlanmasıyla beraber okulların 31 Ağustos tarihinde açılacağı bildirilmişti. Geçtiğimiz dönem uzaktan eğitimle sınıflarını tamamlayan milyonlarca öğrenci bu süreçte bocalamış ve yeterli eğitimi alamamışlardı. 2020 Telafi eğitimi için ise geri sayım şimdiden başladı…

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB takvimi ile Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak?

TELAFİ EĞİTİMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı takvimine göre okullar 31 Ağustos'ta açılacak. Corona virüs vaka sayısına göre şekillenecek olan eğitim takviminde telafi, tamamlama ve uyum eğitimi, ders yılının ilk üç haftasında gerçekleştirilecek. Telafi eğitiminin ise 15 Ağustos tarihinde başlayacağı bildirildi.

2020 TELAFİ EĞİTİMİ ZORUNLU MU?

15 Ağustos'ta başlayacak olan telafi eğitimin zorunlu olup olmadığı merak edilirken, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, daha önce yaptığı açıklamada "Böyle bir durumda velimizi zorlayarak ya da birtakım koşullar öne sürerek bir ortam elbette oluşturmayız." dedi.

Telafi eğitimi ne zaman başlıyor? 2020-2021 MEB takvimi ile Telafi eğitimi zorunlu mu, ne zaman başlayacak?
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Telafi eğitimi ne zaman, hangi tarihte başlıyor? 2020-2021 MEB takvimi ile telafi eğitimi zorunlu mu ve ne zaman başlayacak?
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