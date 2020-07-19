Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, okulların açılacağı tarih ve alınacak önlemler belirtildi. Şu an yaz tatilini sürdüren öğrencilerin örgün öğretime ve arkadaşlarına kavuşma heyecanı sürerken, 2020-2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili yanıtı merak edilen sorular mevcut. "Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili uzatıldı mı?" İşte konuyla ilgili detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB 2020-2021 TAKVİMİ İLE DUYURDU!

Corona virüsü sebebiyle öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Şu an yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılış tarihine ilişkin güncel açıklamaları takip ediyor. Yeni dönemde örgün eğitime kavuşacak olan öğrenciler için heyecan dorukta…