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? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Corona virüs pandemisinin ilk günlerinde kapatılan okullar, bahar dönemi boyunca tekrar açılmadı ve eğitim bu süre boyunca uzaktan devam ettim. Öğrenciler, 2020 bahar dönemi karnelerini e-okul üzerinden açıklanırken LGS ve YKS sınavları ertelenen tarihlerde gerçekleştirildi. 2020-2021 eğitim öğretim dönemi yaklaşırken milyonlarca öğrenci ve velileri “?” sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB’in açıkladığı okulların açılacağı tarih…

Giriş Tarihi: 19.7.2020 10:21 ABONE OL
Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, okulların açılacağı tarih ve alınacak önlemler belirtildi. Şu an yaz tatilini sürdüren öğrencilerin örgün öğretime ve arkadaşlarına kavuşma heyecanı sürerken, 2020-2021 eğitim öğretim dönemiyle ilgili yanıtı merak edilen sorular mevcut. ", yaz tatili uzatıldı mı?" İşte konuyla ilgili detaylar…

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? MEB 2020-2021 TAKVİMİ İLE DUYURDU!

Corona virüsü sebebiyle öğrenciler uzaktan eğitim sistemine geçmişti. Şu an yaz tatilinde olan milyonlarca öğrenci ve veli okulların açılış tarihine ilişkin güncel açıklamaları takip ediyor. Yeni dönemde örgün eğitime kavuşacak olan öğrenciler için heyecan dorukta…

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

MEB AÇIKLADI! OKULLARIN AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU...

Ortaöğretim Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile 2020-2021 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi konulu genelge gönderildi.

Okullar 31 Ağustos 2020'de açılacak, 18 Haziran 2021'de kapanacak.

Genelgede şu ifadeler yer aldı:

2019-2020 eğitim ve öğretim yılı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda yüz yüze eğitim yapılamadan Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Canlı Sınıf Uygulamaları ile EBA TV (İlkokul, Ortaokul ve Lise) yoluyla uzaktan eğitim ile tamamlanmış olup resmî ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında 2020-2021 ders yılı, öğrencilerin eksik konu ve kazanımlarına yönelik Bakanlığımızca hazırlanan 'Eğitim Programı' ile başlayacaktır.

Bu bağlamda Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki eğitim ve öğretim kurumlarında, Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılına ait çalışma takviminin ilgi (a) ve (b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmesi uygun görülmüştür.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin sosyal medya hesabından;

''Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz'' ifadelerini kullandı.

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek?

DÖNEM 31 AĞUSTOS'TA BAŞLAYACAK

Genelgede 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında öğretmenlerin mesleki çalışmalarının 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayacağı belirtilirken birinci dönemin 31 Ağustos 2020 Pazartesi günü başlayıp 22 Ocak 2021 Cuma günü sona ereceği ifade edildi.

MEB EĞİTİM TAKVİMİ

Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım 2020'de yapılacak, 22 Ocak 2021 Cuma günü sona erecek.

Yarıyıl tatili ise 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayacak 5 Şubat 2021 Cuma günü sona erecek.

İkinci dönem, 8 Şubat 2021 Pazartesi günü başlayacak.

İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

Eğitim öğretim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Okullar ne zaman açılacak? 2020-2021 eğitim öğretim dönemi ne zaman başlayacak, yaz tatili ne zaman bitecek?
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