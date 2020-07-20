AUZEF final sonuçları sorgulamaları tüm hızıyla sürüyor. İstanbul Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından online olarak yapılan final sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Üniversite eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlamak isteyen öğrenciler için 20 Temmuz tarihinde sona erecek olan bitirme sınavları koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ortam üzerinden e-sınav şeklinde gerçekleşti. Konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken sonuçlar beklenmeye başlandı. Buna göre; AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılıyor. Kurum üzerinden yapılan açıklamada final sınavlarının 20 Temmuz 2020 saat 23.59'a kadar devam edeceği bilgisi verilmişti. Auzef final sonuçları için henüz net bir bilgi yok…