AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İÜ Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

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final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Açık ve AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

Açık ve tarafından açıklanacak olan final sonuçları için geri sayım sürüyor. Kariyer hedefleri doğrultusunda eğitim hayatına uzaktan eğitim üzerinden tamamlamak isteyen öğrenciler onlıne sınavlara girdi. İstanbul Üniversitesi Fakültesi’nden yapılan açıklamada, online olarak yapılan sınavların 20 Temmuz 2020 saat 23.59'a kadar devam edecek. Peki ne zaman açıklanacak? 2020 Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 20.7.2020 12:34 ABONE OL
AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İÜ Açıköğretim Fakültesi AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

final sonuçları sorgulamaları tüm hızıyla sürüyor. Fakültesi tarafından online olarak yapılan final sınavlarının ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi. Üniversite eğitimlerini uzaktan eğitimle tamamlamak isteyen öğrenciler için 20 Temmuz tarihinde sona erecek olan bitirme sınavları koronavirüs salgını nedeniyle elektronik ortam üzerinden e-sınav şeklinde gerçekleşti. Konuya yönelik araştırmalar hız kazanırken sonuçlar beklenmeye başlandı. Buna göre; ne zaman açıklanacak? 2020 Açık ve AUZEF sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar…

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF final sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavları 10 Temmuz 2020 – 20 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılıyor. Kurum üzerinden yapılan açıklamada final sınavlarının 20 Temmuz 2020 saat 23.59'a kadar devam edeceği bilgisi verilmişti. Auzef final sonuçları için henüz net bir bilgi yok…

AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İÜ Açıköğretim Fakültesi AUZEF sonuçları sorgulama ekranı

2020 AUZEF FİNAL SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

sonuçlarına ilişkin güncel bilgi bulunmuyor. Genellikle sınavın son günü itibarıyla bir hafta içerisinde sonuçların erişime açıldığı biliniyor.

Ayrıca sınava ilişkin son açıklama şöyle;

Değerli Öğrencilerimiz,

Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavları 10 Temmuz 2020 saat 06:00'da başlamış olup 20 Temmuz 2020 saat 23:59'da sona erecektir. 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı Bahar Dönemi Bitirme (Final) sınavlarına https://esinav.istanbul.edu.tr/ adresinden girebilirsiniz.

Çevrimiçi (online) sınavlarınıza cep telefonlarınızdan giriş yapmak yerine bilgisayarlarınızdan giriş yapmayı tercih etmeniz ve toplamda 11 günlük sınav tamamlama süresi bulunduğundan dolayı sınavlarınızı zamana yaymanız akademik başarınızın yükseltilmesi açısından önem arz etmektedir.

Öğrencilerimizden, çevrimiçi (online) sınavların başladığı ilk gün ilk saatlerde ve son günlerde sınav sisteminde yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurmalarını, sınavlarına girmek için diğer zaman dilimlerini tercih etmelerini önemle rica ediyoruz."

SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF final sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 İÜ Açıköğretim Fakültesi AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
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