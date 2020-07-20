Yapay zekâyla LGS’de rekor başarı

Koronavirüs salgını gölgesinde gerçekleştirilen 2020 Liselere Geçiş Sınavı'ndan (LGS) bu yıl 181 şampiyon çıktı. Öğrenciler 3 ay boyunca sınava evlerinde, uzaktan eğitimle hazırlandı. Bahçeşehir Koleji bu yıl 23 şampiyon çıkararak bir rekora imza attı. Çocukların okullarından uzak kaldığı pandemi döneminde nasıl böyle bir başarı yakaladıklarının sırrını SABAH'a anlatan Bahçeşehir Koleji Genel Müdürü Özlem Dağ, "Pandemi nedeniyle marttan bu yana uzaktan eğitim sürecinde sınav hazırlıklarını yürüten öğrenciler, geçen yıla göre 600 bin fazladan adayın dahil olduğu sınava yapay zekâ tabanlı kişiye özgü öğrenme platformuyla hazırlandı" ifadelerini kullandı.Bu başarının temelinde 3 ana etmen olduğunu belirten Özlem Dağ, "Kişiye Özgü Öğretim Modeli, STEM+A ve ulusal sınavlara tam hazırlık sistemi bu başarının 3 önemli ana etmeni. Bu öğeleri yapay zekâ tabanlı Metodbox'a taşıyarak derinleştirdik. Uzaktan eğitim sürecinin, öğrencilerin ulusal sınavlardaki başarısını olumsuz yönde etkileyeceği düşünülüyordu. Ancak bu yöntemlerle Bahçeşehir Koleji öğrencileri geçen yıla oranla da daha büyük başarı elde etti. Bu hem kurum hem ülke açısından çok gurur verici. Ancak daha da önemlisi Türkiye eğitim camiasına çok iyi bir örnek sunulmuş oldu. Ulusal sınavlara hazırlıkta yeni bir dönem başlayabilir" diye konuştu. İki yıldır uygulanan Metodbox'ın uzaktan eğitim sürecinde Metodbox ana platform haline geldiğini anlatan Dağ, "Denenmiş, geliştirme aşaması büyük ölçüde ilerlemiş bir üründü. Bu süreçte online eğitim için de yine Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları bünyesinde SeeMeet uygulaması geliştirildi. İstanbul ve Ankara'daki teknoparklarda 100'e yakın mühendis yıllardan beri bu tür uygulamalar üzerinde çalışıyor. Bu nedenle uzaktan eğitime geçildiğinde Bahçeşehir Koleji hazırlıklıydı" şeklinde konuştu.23 Mart'ta başlayan uzaktan eğitim sürecinde Bahçeşehir Koleji'nde toplam 1 milyon 142 bin 784 saat online ders yapıldığını söyleyen Özlem Dağ, sözlerine şöyle devam etti: "Başından itibaren öğrenciler hem canlı derslere hem sınavlara hem de Metodbox'ta yürütülen dijital öğrenme platformuna ilgi gösterdi ve bu ilgi gün be gün arttı. Dijital dünyanın içine doğan, bu şekilde öğrenen çocuklar aslında bu süreçte eğitimin de dijital olabileceğini fark etti. Bu da onların derslere ve sürece olan ilgisini hep yüksek tuttu. Ölçme değerlendirme sistemi, kontrol ve takip sistemi de programın başarıyla yürütülmesinin önemli unsurlarından."TÜRKİYE'NİN pandemiyle mücadelede sağlıkta elde ettiği başarının bir benzerini eğitim alanında da gösterdiğini söyleyen Dağ, "Uzaktan eğitim konusunda da Avrupa başta olmak üzere dünyada pek çok ülkeden daha hazırlıklı olduğumuzu gördük. EBA sisteminin, altyapı ve içerik olarak daha çok yol alınması gerektiği net olsa da eğitim öğretime devam eden öğrenci sayısına bakıldığında önemli bir adım olarak görüyorum" dedi.