Çalgı Çengi İkimiz filmi, yerli sinema kuşağı kapsamında bu akşam TV'de yayınlanacak. 2016 yılında çekilen film, konusu ve oyuncuları ile son dönemin sevilen komedi türündeki yapımlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Peki, Çalgı Çengi İkimiz konusu nedir, oyuncuları kimler? Çalgı Çengi İkimiz filmi nerede çekildi? İşte merak edilenler…



ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ KONUSU

Salih ve Gürkan iki müzisyen kuzendir. Müzikte dünya starı olmak için Tarkan'ı örnek alıp düğün şarkıcılığını bir basamak olarak kullanmaya karar verirler ama bir türlü üst basamağa çıkamazlar. Talihsizlikleri yüzünden müzik dışında hiçbir özel yeteneği olmayan iki kuzen ünlü olmak için yola çıkıp bir şekilde mafya dünyasına girmeyi başarmışlardır. Orada da bir işe yaramadıkları çabucak fark edilip, mafyanın moral ekibi olarak karanlık insanların düğünlerinde şarkıcılık yapmaya mecbur kalırlar.

Nasıl dahil olduklarını dahi bilmedikleri mafya ailesinden ayrılmak istediklerinde kendilerine bir anlaşma sunulur. İlk defa gerçek bir görev alırlar, sahne alacakları düğündeki nikah memurunu kaçırmaları istenir, nikah memuru ise zamanında bir düğünde Tarkan'ı şarkı söylerken keşfeden kişi çıkar ve iki kuzeni yıldız yapmak ister. Mafyadan kurtuluşları olan adam aynı zaman da fakirlikten de kurtuluş anahtarı çıkar. Artık bir tercih yapmaları gerekir...

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çalgı Çengi ikimiz filmi çekimleri İstanbul'da gerçekleştirildi. Aksiyon sahneleriyle öne çıkan filmde Kural ve Cemcir'in, mafya babası İsmet'ten kaçış sahneleri İstanbul Küçükyalı'da çekildi.

ÇALGI ÇENGİ İKİMİZ FİLMİ OYUNCULARI

Ahmet Kural - Gürkan

Murat Cemcir - Salih

Rasim Öztekin - Bünyamin

Ahmet Gülhan - Kayınbaba

Ayşe Kökçü - Kaynana

Nur Erkul - Salih' in Sevgilisi

Ayhan Taş - İsmet

Burak Satıbol - Samet

Şinasi Yurtsever - Mahmut

Ceyhun Güneş - Gökmen

İlker Yakut - Semih

Tuna Orhan - Mafya Yunus

Cahit Gök - Mafya Cemal

Barış Yıldız - Kaşıkçı

Korhan Herduran - Kaşıkçı

Samet Gürsel - Kaşıkçı

Cemil Şahin

Osman Kaba

Hakan Akın

Erdal Şahin

Okan Has

Atilla Pekdemir

Zihni Göktay - Komiser