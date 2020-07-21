En Hızlı ve Etkili Bölgesel Zayıflama Yöntemleri Nelerdir? Bölgesel Zayıflama İçin Egzersiz Önerileri

Bölgesel zayıflama, adından da belli olduğu üzere bedenin belli bölgelerindeki yağları yakmak adına yapılan hareketlere ve diyetlere denir. Bölgesel zayıflama çok tercih edilir. Özellikle kişilerin göbeklerinde biriken yağlardan kurtulmak istedikleri için bölgesel zayıflamaya çalışırlar. Bölgesel zayıflama için bir sürü alet vardır. Peki bölgesel zayıflama aletleri nelerdir? Bölgesel zayıflama hareketleri nelerdir? Tüm cevaplar bu yazıda...

Bölgesel Zayıflama Nedir?

Kilolarından rahatsız olan her insan zayıflamak ister. Zayıflamak için ise bazı şeylerden vazgeçmesi gereklidir. Yediklerine ve hareketsiz yaşamına son vermelidir. Aksi takdirde kişinin zayıflaması imkânsızdır. İnsanlara daha kolay gelen ve hızlıca etki gösteren ise bölgesel zayıflamadır. Bölgesel zayıflama kişinin hangi bölgesinde yağ varsa oranın erimesi için uğraşmaya denir. Örneğin göbek bölgesindeki yağları eritmek için göbek yağı eritici hareketler yapmaya bölgesel zayıflama denir. Bölgesel zayıflamanın tercih edilme sebebi tüm bedeni yormaması ve kişinin sadece kurtulmak istediği yağlar üzerinde çalışılmasıdır.

Bölgesel Zayıflama Hareketleri

Bölgesel zayıflama isminden anlaşıldığı üzere belli bir bölgeyi ilgilendirir. Bundan dolayı da bölgesel birçok hareket vardır. Bölgesel hareketlerin her biri birbirinden farklıdır. Göbek ve kalça eritmek isteyen kişilerin yapması gereken hareketler birbirinden oldukça farklıdır. Bölgesel zayıflama hareketlerinden bazıları şunlardır:

Köprü hareketi

Squat hareketi

Şınav hareketi

Barfiks hareketi

Merdiven egzersizi

Bölgesel Zayıflama Yöntemleri

Zayıflamak isteyen insanlar genellikle bölgesel zayıflama yöntemine başvururlar. Bölgesel zayıflama diğer zayıflamalara göre çok daha az yorucu ve kolaydır. Bölgesel zayıflamanın ise birden fazla yöntemi vardır. Hem bölgesel zayıflama hareketleri hem de diyetleri kişinin eritmek istediği bölgesel yağları kolay bir şekilde eritmesini sağlar. Bölgesel zayıflama yöntemleri şunlardır:

1) Bölgesel Zayıflama Kürü Göbek Eriten ve Kabızlığı Gideren Yoğurt Kürü Ödem Atan Yeşil Detoks Göbek Eriten ve Gazlı İçecekleri Unutturan Kür Göbek Eriten Yoğurt Kürü Göbek Eriten Salatalık Çayı Bol Şifalı Göbek Eriten Detoks Suyu Göbek Eriten Maydanoz Kürü



2) Bölgesel Zayıflama Hareketleri Her bölge için yapılacak hareketler farklıdır. Squat Şınav Barfiks Mekik



3) Bölgesel Zayıflama Diyeti Bölgesel zayıflama diyetleri hangi bölgeyi eritmek istendiğine göre değişmektedir.



4) Bölgesel Zayıflama Aletleri Zayıflama Kemeri Soğuk Lipoliz Power Plate Koşu Bandı



Bölgesel İncelme

Ülkemizin yemekleri oldukça kilo yapıcıdır. Undan dolayı da ülkemizde kilo sorunları olan pek çok insan yaşamaktadır. Kilo sorunu yaşayan ve kilolarından kurtulmak için çeşitli diyetler ve egzersizler yapmaları gereklidir. Ancak her insan bunları yapmakta iyi değildir. Sabırsız olan ve kilolarından hızlı bir şekilde kurtulmak isteyen kişiler için en mantıklısı bölgesel zayıflamadır. Bölgesel zayıflama için pek çok yöntem bulunmaktadır. Bölgesel incelme en kolay ve en hızlı incelme yöntemidir. Bu denli tercih edilmesinin sebebi de tüm vücudu yormamasından kaynaklanır. Bölgesel zayıflama yöntemleri arasında en etkili olan bölgesel egzersizlerdir. Bir bölge için egzersiz yapılırsa o bölgedeki yağlar kolaylıkla yakılabilir.

Bölgesel Zayıflama Aletleri

Zayıflama aletleri kilolarından rahatsız olan herkesin kullandığı ya da kullanmak istediği aletlerdir. Zayıflama aletlerini kullanmak için genellikle spor merkezlerine gidilir. Ancak isteyen kişiler spor aletlerini evlerine de alabilirler. Bölgesel zayıflama için bazı spor aletleri vardır. Bu aletler eve alınır ve evde kullanılır. Örneğin göbek yağı eritmek için göbek eritme kemeri vardır. Ya da selülit eritmek için selülit eritici kullanılır. Pek çok spor aletleri arasından bazıları bölgesel zayıflamalar için birebirdir. Karın, kalça, basen, kol ve bacak gibi bölgelerde birikmiş olan yağların yakılmasına bölgesel zayıflama denir. Bu bölgelerdeki yağları eritmeye yarayan aletler ise bölgesel zayıflama aletleridir. Bölgesel zayıflama aletleri haftanın her günü kullanılmamalıdır. Haftada 3- 4 kez kullanılması tavsiye edilir. Bölgesel zayıflama aletleri 10 dakika üzerinde kullanılmamalıdır. Aletler kullanılırken hafif egzersizler yapmak faydalıdır.