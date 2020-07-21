YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümler hangileri?

Üniversite okumak isteyen veya hali hazırda okuyan engelli öğrenciler için son dönemlerde birçok iyileştirme ve kolaylık sağlayan kararlara imza atan "Yeni YÖK" ten bir sevindirici haberde "kontenjanlar" konusunda geldi.



8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı 'nda sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanının: