YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümler hangileri?

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2020: ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümler hangileri?

Orta öğretimi başarıyla bitiren öğrencilerin hayalini kurdukları üniversite sıralarına ulaşabilmeleri adına girmeleri gereken Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın () 2020 yılı oturumları tamamlanmıştı. Bu yoğun ve zorlu maratonu geride bırakan öğrenciler sonuçların açıklanacağı günü beklerken, tercih yapacakları bölüm ve okulları da değerlendirmeye şimdiden başladı. Öte yandan engelli üniversite adayları da tercih yaparken hangi bölümlerin tavsiye edildiğini öğrenmek istiyor. Bu bağlamda ile Engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri? sorusuna yanıt aranmaya devam ediyor. İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 21.7.2020 23:28 ABONE OL
YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri?

Lise eğitimini tamamlayarak üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, 2020 Yükseköğretim Kurumları () sınavına katıldılar. Bu zorlu dönemi atlatan üniversite adayları tarafından duyurulan kontenjan sayıları ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken sınava katılan engelli üniversite adayları hangi bölümleri tercih etmeleri konusunda tavsiye almak istiyor. Bu bağlamda ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyorlar…

2020 YKS: ÖSYM İLE ENGELLİ ADAYLARIN TERCİH ETMELERİ TAVSİYE EDİLEN BÖLÜMLERİ HANGİLERİ?

Engelli öğrencilerimiz için tercih etmeleri tavsiye edilen bölümlere ilişkin detaylar şöyle;

YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri?

Üniversite okumak isteyen veya hali hazırda okuyan engelli öğrenciler için son dönemlerde birçok iyileştirme ve kolaylık sağlayan kararlara imza atan "Yeni YÖK" ten bir sevindirici haberde "kontenjanlar" konusunda geldi.

8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı 'nda sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanının:

YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri?
  • %10'unun engelli öğrenciler için ayrılmasına (Örneğin, 30 kontenjanın 3 ünün engelli öğrenci için ayrılmasına, 27 sinin ise diğer adaylar için ayrılmasına),
  • Kontenjanı 10'un altında olan programlar için başvuru olması durumunda kılavuzda yayımlanan kontenjana ek olarak 1 engelli öğrenci kontenjanı ayrılabilmesine,
  • Özel yetenek sınavını kazanan ancak engelli öğrenciler için ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, engelli kontenjanı için yedek öğrenci olarak belirlenmesine,
  • İlgili programa başvuran engelli öğrenci kontenjanının ayrılan kontenjandan fazla olması durumunda, özel yetenek sınavını kazanan ancak ayrılan kontenjana yerleşemeyen adayların, ÖSYS Puanının değerlendirmeye katılan diğer öğrenciler ile birlikte ÖSYS puanlaması dahil edilerek değerlendirmeye tabi tutulmasına,
  • İlgili programda engelliler için ayrılan kontenjanın dolmaması halinde, bu kontenjanın diğer öğrenciler için ayrılan kontenjana eklenebilmesine

karar verildi.

YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri?

ENGELLİ ÖĞRENCİLERİN TERCİH ETMESİ TAVSİYE EDİLEN BÖLÜMLER

Engelli üniversite adayı öğrencilerimiz engel derecesine bağlı olarak mezuniyet sonrasında mesleğini yaparken kısıtlama yaşamayacağı hemen her bölümü tercih etme hakları bulunmaktadır. Engelli öğrencilerimizin en fazla tercih ettikleri bölümler arasında;

  • Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri
  • Fen
  • Edebiyat
  • Fen-Edebiyat
  • Sosyal ve Beşeri Bilimler
  • Dil, Tarih ve Coğrafya
  • İnsani Bilimler
  • Eğitim Fakülteleri

yer almaktadır...

YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri?

YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri?
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YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümler hangileri?
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