YKS 2020: ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümler hangileri?

Lise eğitimini tamamlayarak üniversite eğitimine devam etmek isteyen öğrenciler, 2020 Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavına katıldılar. Bu zorlu dönemi atlatan üniversite adayları ÖSYM tarafından duyurulan kontenjan sayıları ile birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Heyecanlı bekleyiş sürerken sınava katılan engelli üniversite adayları hangi bölümleri tercih etmeleri konusunda tavsiye almak istiyor. Bu bağlamda ÖSYM ile engelli adayların tercih etmeleri tavsiye edilen bölümleri hangileri? sorusu üzerinde araştırmalarını yoğunlaştırıyorlar…
Engelli öğrencilerimiz için tercih etmeleri tavsiye edilen bölümlere ilişkin detaylar şöyle;
Üniversite okumak isteyen veya hali hazırda okuyan engelli öğrenciler için son dönemlerde birçok iyileştirme ve kolaylık sağlayan kararlara imza atan "Yeni YÖK" ten bir sevindirici haberde "kontenjanlar" konusunda geldi.
8 Şubat 2018 tarihinde gerçekleştirilen Yükseköğretim Genel Kurul Toplantısı 'nda sadece özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlar için geçerli olmak üzere, Yükseköğretim Kurulu tarafından uygun görüldüğü takdirde ilgili yılın ÖSYS Kılavuzunda yayımlanan programların kontenjanının:
karar verildi.
Engelli üniversite adayı öğrencilerimiz engel derecesine bağlı olarak mezuniyet sonrasında mesleğini yaparken kısıtlama yaşamayacağı hemen her bölümü tercih etme hakları bulunmaktadır. Engelli öğrencilerimizin en fazla tercih ettikleri bölümler arasında;
yer almaktadır...