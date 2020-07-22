2020 AÖF yaz okulu kayıt otomasyonu BURADA! Bu yıl AÖF yaz okulu sınavı online mı olacak, kayıt ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıt döneminin başlamasıyla beraber binlerce Anadolu Üniversitesi öğrencisi işlemlerine başladı. Öğrenciler açıköğretim diplomalarını alabilmek amacıyla gereken not ortalamasına ulaşmak istiyor. Dönem içi girdiği sınavlarda geçer not alamayan kişiler ise AÖF yaz okulu kayıt işlemlerini gerçekleştiriyor. Peki, Anadolu Üniversitesi 2020 AÖF yaz okulu kaydı nasıl yapılır? İşte AÖF yaz okulu kayıt ekranı!
Bu yıl üç ders sınavı kaldırılıp yerine yazın verilen AÖF yaz okulu eğitiminin verilecek olması öğrenciler adına büyük avantaj sağlayacak. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalıyor. Yapılan açıklamaya göre; kayıtlar 28 Temmuz'a kadar elektronik ortam üzerinden gerçekleşecek.
Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesinde bulunan kayıt otomasyonu butonuna tıklayarak ulaşılan sayfada AÖF yaz okulu başvuru ekranına kendi bilgilerinizle giriş yaparak yaz okulu kayıt işleminizi elektronik ortam üzerinden gerçekleştirebilirsiniz...
Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 28 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00'e kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.
AÖF YAZ OKULU KAYIT ÜCRETİ!
Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti,