Okul kayıtları 2020 ile çocuğum hangi okula gidecek? E Okul MEB ile 2020 Okul kayıtları ne zaman başlıyor? (ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul)

2020-2021 eğitim öğretim dönemi 31 Ağustos tarihinde başlayacak. Okulların açılmasına haftalar kala veliler okul kayıtlarına ilişkin araştırmalarına hız kazandırdı. Birinci ve beşinci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak E Okul sistemi üzerinden yapılacak olup ilkokul kayıtları ise önümüzdeki günlerde açıklanacak. Peki; Çocuğum hangi okula gidecek? E Okul MEB ile 2020 (ana sınıfı, ilkokul ve ortaokul) Okul kayıtları ne zaman başlıyor?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK? OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR? E OKUL MEB EKRANI

Çocuğum hangi okula gidecek, okul kayıtları ne zaman başlıyor gibi pek çok sorunun yanıtını araştıran ebeveynlerin sayısı giderek artıyor. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul birinci ve beşinci sınıf kayıtları henüz açılmadı. Haberimizin içerisinden okul kayıtları sorgulama işlemleri ile konu ile ilgili diğer detaylara ulaşabilirsiniz.