AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Kariyer hayatına devam etmek isteyen Açıköğretim Lisesi öğrencileri ikinci dönem sınavlarına bu hafta sonu katılım gösterdi. Uzun bir maratonun ardından sınavlarda ter döken öğrenciler açık lise sınav AÖL sonuçları sorgulamaya başladı. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin ikinci dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde ertelenen ve yeni sınav tarihlerinde sınava giren öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. Henüz açıklanma tarihi belli olmadı. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

İşte tüm bilgiler...