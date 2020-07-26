AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

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sorgulama ekranı: ile 2020 ne zaman açıklanacak?

25-26 Temmuz’da sınavlarına giren öğrenciler AÖL sınav sonuçlarını beklemeye başladı. Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen sınav tarihlerinin ardından eğitimini örgün eğitim içerisinde tamamlayamayan kişilerin diploma alması için ikinci bir fırsat kapısı olan ve binlerce öğrencinin sınavlarına katıldığı Lisesi sonuçları için gözler ’den gelecek açıklamaya çevrildi. Peki sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB ile ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 26.7.2020 11:53 Son Güncelleme: 26.7.2020 11:54 ABONE OL
AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilen için geri sayım başladı. Kariyer hayatına devam etmek isteyen öğrencileri ikinci dönem sınavlarına bu hafta sonu katılım gösterdi. Uzun bir maratonun ardından sınavlarda ter döken öğrenciler sınav sorgulamaya başladı. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 ile Açık Lise ?

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin ikinci dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde ertelenen ve yeni sınav tarihlerinde sınava giren öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. Henüz açıklanma tarihi belli olmadı. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.

İşte tüm bilgiler...

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SINAVLARI SAAT KAÇTA 2020?

25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde 2. dönem sınavları yapılacak. Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme erişim sağlayabilmeniz için; T.C. kimlik numaranız mutlaka olmalı. Bununla birlikte AÖL Müdürlüğü'nden aldığınız öğrenci şifreniz ve güvenlik kodu gerekli olacaktır.

AÖL SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: 2020 MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz seneler baz alındığında AÖL sınav sonuçlarının Ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

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AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?
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