AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı: MEB ile 2020 Açık Lise AÖL sonuçları ne zaman açıklanacak?

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilen AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Kariyer hayatına devam etmek isteyen Açıköğretim Lisesi öğrencileri ikinci dönem sınavlarına bu hafta sonu katılım gösterdi. Uzun bir maratonun ardından sınavlarda ter döken öğrenciler açık lise sınav AÖL sonuçları sorgulamaya başladı. Peki AÖL sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2020 MEB ile Açık Lise AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin ikinci dönem sınavları 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde gerçekleştirildi. Koronavirüs salgını sürecinde ertelenen ve yeni sınav tarihlerinde sınava giren öğrenciler AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt arıyordu. Henüz açıklanma tarihi belli olmadı. Haberimizde konuyla ilgili detaylara ve sorgulama ekranına erişebilirsiniz.
İşte tüm bilgiler...
25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde Açık Lise 2. dönem sınavları yapılacak. Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi Sınavlarının her bir oturumu için sınav süresi 180 dakika, Açık Öğretim Ortaokulu sınavının her bir oturumu için sınav süresi ise 150 dakika olarak uygulanacak.
AÖL sınav sonuçlarını öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayarak sisteme giriş yapabilirsiniz. Bu sisteme erişim sağlayabilmeniz için; T.C. kimlik numaranız mutlaka olmalı. Bununla birlikte AÖL Müdürlüğü'nden aldığınız öğrenci şifreniz ve güvenlik kodu gerekli olacaktır.
AÖL sonuçlarının açıklanma tarihi henüz belli olmadı. Geçtiğimiz seneler baz alındığında AÖL sınav sonuçlarının Ağustos ayında açıklanması bekleniyor. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.