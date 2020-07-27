ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

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ÖSYM ile YKS ve kontenjanları 2020: 2 yıllık ve açıklandı mı?

Üniversite sınav sonuçlarının açıklanması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Erişime açılan sonuçlar ile birlikte YKS terci işlemleri yapılacak. Tercih işlemleri Ağustos ayında başlayacak olup adaylar istedikleri bölüme girebilmek için taban ve tavan puanlarını öğrenmek istiyor. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans açıklandı mı? Haberimizin içerisinden üniversite taban puanları ve kontenjanları bilgisine ulaşabilirsiniz. ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjan listesi!

Giriş Tarihi: 27.7.2020 16:26 Son Güncelleme: 27.7.2020 16:26 ABONE OL
2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları!

ÖSYM tarafından YKS sonuçları erişime açıldı. Tercih işlemleri Ağustos ayında başlayacak olup YÖK Atlas tercih robotu da tercih işlemlerinde öğrenciler için kılavuz niteliği oluşturacak. Peki; belli oldu mu? ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite taban puanları () 2020 henüz belli olmadı. Ağustos ayında başlayacak olan işlemler için 2019 yılı lisans ve ön lisans taban puanları haberimizin içerisinde yer alırken üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanmaktadır.

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanıyor. İşte geçen yılın üniversite taban puanları…

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GEÇEN YILIN ÜNİVERSİTE ÖN LİSANS TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı? ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları!

Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı.
YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

YKS ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İLE İLGİLİ AÇIKLAMA

Yükseköğretim Kurulunca, üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu.
Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir: Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.
Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.
Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.
İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?
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