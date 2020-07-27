ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları 2020: 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite taban puanları açıklandı mı?

ÖSYM tarafından YKS sonuçları erişime açıldı. Tercih işlemleri Ağustos ayında başlayacak olup YÖK Atlas tercih robotu da tercih işlemlerinde öğrenciler için kılavuz niteliği oluşturacak. Peki; üniversite taban puanları belli oldu mu? ÖSYM ile YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları!

ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

Üniversite taban puanları (YKS taban puanları) 2020 henüz belli olmadı. Ağustos ayında başlayacak olan işlemler için 2019 yılı lisans ve ön lisans taban puanları haberimizin içerisinde yer alırken üniversite taban puanları her yıl tercihlere az bir zaman kala yayımlanmaktadır.