Bakan Selçuk son dakika açıkladı! Okullar ne zaman açılacak? Okullarda eğitim nasıl olacak, hibrit eğitim modeli nedir?

Hürriyet'in haberine göre; Koronavirüs salgını nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan eğitim sisteminin yeni dönemde nasıl yapılacağı konusunda brifing verildi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyelerinin sorularını yanıtladı. Bakan, temel dersler için düşündükleri farklı sistemlerden ders saatlerinin azaltılmasına kadar birçok konuda önemli açıklamalarda bulundu. Edinilen bilgiye göre Bakan Selçuk brifinginde daha çok, uzaktan eğitimin (EBA) nasıl işlediği ve yapılacak yenilikler üzerinde durdu. Dezavantajlı grupların EBA'yı ve uzaktan eğitimi kullanabilmesini sağlamaya dönük çalışmalar yapıldığını belirten Selçuk, öğretmenlerin eğitime alınacağını anlattı.

OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı, okulların açılıp açılmayacağı, açılırsa nasıl olacağı gibi konularda pandeminin seyrine göre Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda karar vereceklerini söyledi. Selçuk, "Vaka sayısı kaç olursa açacaksınız?" sorusuna, "Bizim için bir rakam yok. Bilim Kurulu'nun tavsiyesine uyacağız. Ama her türlü ihtimale karşı hazırlıklarımızı yapıyoruz. Birkaç senaryo üzerinde duruyoruz" dedi. Bakan Selçuk'un brifingde verdiği bilgiler özetle şöyle:

TEMEL DERSLER YÜZ YÜZE

"Daha önce açıkladığımız hibrit modele göre, yüz yüze ve uzaktan eğitim bir arada verilecek. Haftalık 40 saat olan ders saatleri düşürülecek. Ders saatlerinin 20 saat olması üzerinde duruluyor. Matematik, Türkçe, Fen gibi temel dersler okulda, yüz yüze verilecek. Coğrafya, beden eğitimi, tarih, hayat bilgisi, sanat gibi dersler ise uzaktan eğitim olacak. Sınıflar ikiye bölünecek. Bir grup pazartesi, çarşamba, cuma bir diğer grup ise salı, perşembe, cumartesi günleri okula gidecek."