Hukuk Fakültesi taban puanları 2020: YKS 2020 tercih kılavuzu ile üniversitelerin Hukuk Fakültesi taban puanları ve kontenjanları

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI 2020

Aşağıdaki linkten üniversitelerin Hukuk fakültesi puanları ve kontenjanlarına ulaşabilirsiniz…

HUKUK FAKÜLTESİ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

HUKUK FAKÜLTESİ TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

YKS BARAJ PUANI KAÇ?

Bu yılla sınırlı kalmak şartıyla baraj puanı TYT'de 150, AYT ve YDT'de ise 170 olarak belirlendi. Üniversite adayları, TYT sınavından en az 150 puan alarak iki yıllık üniversite tercihinde bulunabilecek. Öğrencilerin, AYT ve YDT sınavları sonucunda tercih yapabilmek için ise en az 170 puan almaları gerekecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sınavına giren öğrenciler, 28 Temmuz'da açıklanacak sınav sonuçları sonrasında 29 Temmuz itibariyle tercih işlemlerine başlayacak. ÖSYM, tercih işlerinin ne kadar süre açık olacağı hakkında bilgilendirme yapmadı.