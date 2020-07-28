AÖF yaz okulu kayıt başvuru ekranı 2020: AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek ve ders ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları için son gün geldi, çattı. 20 Temmuz tarihinde başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 28 Temmuz 2020 Salı günü sona erecek. Mezuniyet için ders eksiği olan ya da başarısız olan öğrenciler, AÖF yaz okulu aracılığıyla derslerini vererek mezun olmayı amaçlıyor. Bu noktada, AÖF yaz okulu ders kayıt işlemleri önem arz ediyor. Son gününe girilen süreçte, henüz bu işlemlerini tamamlamayan adaylar ise bilgi edinmeye çalışıyor.

AÖF YAZ OKULU KAYITLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

20 Temmuz 2020 Pazartesi başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 28 Temmuz Salı günü saat 23.00'te sona erecek. Bu tarih ve saate kadar AÖF yaz okulu ders kayıt işlemleri yapılabilecek.

AÖF YAZ OKULU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR VE DERS ÜCRETİ KAÇ PARA?

Haberimizden, 2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt başvuruları hakkında bilgi edinebilir, AÖF yaz okulu ders kayıt ücretlerinin ne kadar, kaç TL olduğunu öğrenebilirsiniz.

İşte, AÖF yaz okulu kayıt ekranı;