AÖF yaz okulu kayıt başvuru ekranı 2020: AÖF yaz okulu kayıtları nasıl yapılır, ne zaman sona erecek ve ders ücreti ne kadar?

AÖF yaz okulu kayıtları için son gün geldi, çattı. 20 Temmuz tarihinde başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 28 Temmuz 2020 Salı günü sona erecek. Mezuniyet için ders eksiği olan ya da başarısız olan öğrenciler, AÖF yaz okulu aracılığıyla derslerini vererek mezun olmayı amaçlıyor. Bu noktada, AÖF yaz okulu ders kayıt işlemleri önem arz ediyor. Son gününe girilen süreçte, henüz bu işlemlerini tamamlamayan adaylar ise bilgi edinmeye çalışıyor.
20 Temmuz 2020 Pazartesi başlayan AÖF yaz okulu kayıtları, 28 Temmuz Salı günü saat 23.00'te sona erecek. Bu tarih ve saate kadar AÖF yaz okulu ders kayıt işlemleri yapılabilecek.
Haberimizden, 2020 Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi yaz okulu kayıt başvuruları hakkında bilgi edinebilir, AÖF yaz okulu ders kayıt ücretlerinin ne kadar, kaç TL olduğunu öğrenebilirsiniz.
İşte, AÖF yaz okulu kayıt ekranı;
AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?
Yaz okulu kayıt işlemi, Ders Seçimi ve Kayıt Bedelinin Ödenmesiyle gerçekleşecektir.Ders seçimi yapılmadan bankada ödeme bilgileri oluşmayacak ve öğrenciler yaz okuluna kayıt yaptıramayacaklardır.
Ders seçimi aof.anadolu.edu.tr adresi Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu linkinden yapılacaktır. Öğrenciler, ödeme yapmadığı sürece ders seçimi yapabilir. Ödeme yapıldıktan sonra ders seçiminin yeniden yapılması mümkün değildir.
Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemelerini yukarıda belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM'lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir. Yaz okulu kayıt tarihinin son günü olan 28 Temmuz 2020 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59'a kadar ödeme yapılabilecektir. Ancak, yaz okulu kayıt tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayabilir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Sadece eski borcunu ödeyen, ancak 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu ders seçimine göre belirlenen kayıt bedelini ödemeyen öğrencilerin yaz okulu kayıtları yapılmaz.
28 Temmuz 2020 tarihinden sonra mazeret kabul edilmeyecek ve yaz okulu kayıt işlemi yapılmayacaktır. Yaz okulu kayıt süresi kesinlikle uzatılmayacaktır. Belirtilen tarihler arasında her ne sebeple olursa olsun, Yaz Okulu Öğretim Gideri ödemesini yapmayan öğrenciler, 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu kayıt hakkını kaybeder.
AÖF YAZ OKULU ÜCRETİ KAÇ PARA?
Alınan Ders Sayısına Göre Ödenecek Öğretim Gideri Ücreti