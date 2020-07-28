AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? 2020 Açıköğretim Lisesi AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı?

AÖL sınav sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Açıköğretim Lisesi sınavlarına katılım gösteren öğrenciler sınav sonuçlarıyla birlikte soruları ve cevapları araştırıyor. Belli sebeplerden ötürü eğitimine dışardan devam eden öğrenciler açık lise sınav sonuçları için gözlerini MEB'den gelecek son dakika açıklamasına çevirdi. Peki AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklandı mı? 2020 Açık Lise AÖL soruları ve cevapları yayınlandı mı? İşte detaylar…
AÖL sınav sonuçları, 25-26 Temmuz'da sınava giren öğrenciler tarafından merak ediliyor. Koronavirüs sebebiyle ertelenen sınavlara giren öğrenciler sonuçları beklerken AÖL sorularına ve cevaplarına bakarak puanları üzerinden tahmin yürütüyor. AÖL sonuçları 17 Ağustos tarihinde açıklanacak. Haberimizde, AÖL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
AÖL sınav sonuçları henüz açıklanmadı. AÖL 2. dönem sınav sonuçları 17 Ağustos'ta açıklanacak. Sonuçlar, AÖL'ün öğrenci girişi sayfası üzerinden öğrenilebilecek. Öğrenciler T.C. kimlik numarası veya öğrenci numarası ile şifrelerini girerek sonuçları görüntüleyecekler..
AÖL soruları ve cevapları yayınlanmadı. MEB tarafından birkaç gün içinde AÖL soruları ve cevaplarının yayınlanması bekleniyor. AÖL sınav soru kitapçığı ve cevap anahtarları http://aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden erişime açılacak.
Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle örgün liselerde ders geçme notu 45'ten 50 puana yükseltilmişti. Ancak bu değişiklik AÖL'de henüz uygulamaya geçmedi. AÖL ve MAÖL sınavlarında geçerli olan ve günümüzde uygulanmakta olan Açık Lise ders geçme notu 45 puandır.
MEB AÖL tarafından yayımlanan takvime göre, 2020 - 2021 AÖL 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 24 Ağustos - 09 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacak.