KPSS ön lisans ve ortaöğretim 2020 başvuru tarihleri: KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve ön lisans başvuruları başladı mı?

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ön lisans ve ortaöğretim 2020 başvuru tarihleri: KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve ön lisans başvuruları başladı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans başvurularının sona ermesi ile beraber ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri için geri sayım sürüyor. Bu doğrultuda, lise ve ön lisans başvuru tarihleri araştırılıyor. Ortaöğretim ve ön lisans mezunu olan adaylar, ve önlisans başvuru tarihi 2020 için bilgi edinmeye çalışıyor. ÖSYM'den konu ile ilgili açıklama yapılarak ile önlisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, KPSS lise ve önlisans başvuruları ne zaman başlayacak? İşte, 2020 KPSS ortaöğretim ve önlisans başvuru tarihleri...

Giriş Tarihi: 28.7.2020 07:37 Son Güncelleme: 28.7.2020 07:37 ABONE OL
KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri 2020! KPSS sınavı ne zaman yapılacak, lise ve önlisans başvuruları başladı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans geç başvuru süreci sona erdi. Lise ve önlisans mezunu olan ve sınava katılım göstermek isteyen adaylar, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için beklemeye koyuldu. Bu yönde, ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bilindiği gibi, KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini eksiksiz ve tam bir şekilde tamamlamak zorunda.

BU YIL KPSS SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.

KPSS ORTAÖĞRETİM (LİSE) VE ÖNLİSANS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav ücreti ne kadar?

İşte, bilgiler;

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri 2020! KPSS sınavı ne zaman yapılacak, lise ve önlisans başvuruları başladı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

  • KPSS Ön Lisans başvuruları 21 Ağustos - 2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak.
  • KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri 15 - 30 Eylül 2020 tarihleri arasında alınacak.
  • KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) başvuru işlemleri 6 - 16 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacak.
KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri 2020! KPSS sınavı ne zaman yapılacak, lise ve önlisans başvuruları başladı mı?

2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

  • 2020 KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) Sınavı tarihi: 6 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. gün: 12 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün: 13 Eylül 2020
  • 2020 KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT): 20 Eylül 2020
  • 2020 EKPSS: 11 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ön Lisans: 25 Ekim 2020
  • 2020 KPSS Ortaöğretim: 22 Kasım 2020
  • 2020 KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT): 27 Aralık 2020
KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri 2020! KPSS sınavı ne zaman yapılacak, lise ve önlisans başvuruları başladı mı?

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

2020- LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.

Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, 'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri 2020! KPSS sınavı ne zaman yapılacak, lise ve önlisans başvuruları başladı mı?

KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.

  • KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
  • KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
  • ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL

olarak belirlenmişti.

KPSS önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri 2020! KPSS sınavı ne zaman yapılacak, lise ve önlisans başvuruları başladı mı?

KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

2020 başvuruları 'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır

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KPSS ön lisans ve ortaöğretim 2020 başvuru tarihleri: KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve ön lisans başvuruları başladı mı?
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