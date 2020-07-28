KPSS ön lisans ve ortaöğretim 2020 başvuru tarihleri: KPSS sınavı ne zaman yapılacak, ortaöğretim ve ön lisans başvuruları başladı mı?

Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans geç başvuru süreci sona erdi. Lise ve önlisans mezunu olan ve sınava katılım göstermek isteyen adaylar, kendilerini ilgilendiren başvuru tarihleri için beklemeye koyuldu. Bu yönde, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri hakkındaki araştırmalar artış gösterdi. Bilindiği gibi, KPSS önlisans ve lise oturumlarına katılım göstermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin belirttiği tarihler aralığında işlemlerini eksiksiz ve tam bir şekilde tamamlamak zorunda.
2020-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Eğitim Bilimleri oturumu 06.09.2020 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13.09.2020 tarihlerinde, Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) oturumu ise 20.09.2020 tarihinde uygulanacaktır.
ÖSYM'nin yaptığı açıklamada, KPSS ortaöğretim ve ön lisans başvuru tarihleri duyuruldu. Peki, 2020 KPSS önlisans ve lise başvuruları ne zaman başlayacak ve sınav ücreti ne kadar?
İşte, bilgiler;
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU TARİHLERİ
2020 KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
2020-KPSS LİSANS sadece lisans (dört veya daha fazla yıllık yükseköğretim) programlarından mezun olanlar ile mezun olabilecek durumda olanlar içindir. Bu kılavuz, sınavın kural ve işlemlerini kapsamaktadır. Yüksek lisans veya doktora derecesini almış olanlar, başvurularını lisans diplomasını aldıkları alandan yapacaklar, daha sonraki tarihlerde atanmak üzere tercihlerini belirlerken bu alanı göz önünde tutacaklardır.
Sınava, lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir. Koşullardan herhangi birine durumunun uymadığı tespit edilen adaylar, KPSS'ye alınmış olsalar bile bu sınav sonucu ile elde ettikleri hiçbir haktan yararlandırılmazlar.
KPSS ORTAÖĞRETİM VE ÖNLİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
KPSS ortaöğretim ve önlisans sınavlarına ilişkin başvuru kılavuzu henüz yayımlanmadı.
olarak belirlenmişti.
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
2020 KPSS başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır