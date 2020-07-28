KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? KYK yurt ve burs başvuru tarihleri 2020!

KYK yurt ve burs başvurusu, YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından merak edilmeye başlandı. Yaklaşık 2.5 milyon öğrencinin katılım gösterdiği sınavın ardından tercih dönemine başlayacak öğrenciler yurt ve burslardan faydalanmak istiyor. Şehir içi ve şehir dışında okuyacak öğrenciler şimdiden Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt ve burs başvurularını araştırmaya başladı. Peki KYK yurt ve burs başvurusu ne zaman? 2020 KYK yurt ve burs başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar…
Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurt ve burs başvurusu için anbean geri sayım sürüyor. Üniversite sınavı YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler KYK yurt ve burs başvuru işlemlerine yöneldi. Konuya yönelik Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından açıklama beklenirken, KYK yurt ve burs başvuruları henüz başlamadı.
İşte detaylar…
KYK yurt ve burs başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Konuya yönelik güncel bilgi gelince haberimizdeki yerini alacaktır.
KYK YURT VE BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
KYK burs başvuru işlemi, online olarak oldukça kolay şekilde yapılıyor. Başvuruların geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi e-Devlet üzerinden yapılacağı tahmin ediliyor.
E-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir.
Öğrencilerin başvuru sırasında herhangi bir sorun yaşamamaları için öncelikle e-Devlet'e girerek okul/bölüm bilgilerini kontrol etmeleri, bilgilerinde hata olan öğrencilerin üniversitenin öğrenci işleriyle görüşmeleri gerekiyor. Hatalı ya da eksik öğrenim bilgisiyle yapılan başvurular geçersiz sayılacak.