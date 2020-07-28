Öğretmen il içi atama yer değiştirme sonuçları sorgulama! 2020 MEBBİS giriş ile il içi tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

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Öğretmen il içi atama yer değiştirme sonuçları sorgulama! 2020 giriş ile il içi tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilen için geri sayım başladı. 20-27 Temmuz tarihlerinde yapılan başvurular uzatılarak bugün 13:30’da sona ermişti. Başvuruların ardından öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları merakla beklenmeye başladı. 28 Temmuz tarihinde açıklanacak olan öğretmen il içi tayin atama sonuçları giriş ile sorgulanmaya başladı. Peki, MEBBİS giriş ile il içi atama ve yer değiştirme tayin sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2020 MEBBİS giriş ekranı!

Giriş Tarihi: 28.7.2020 16:51 Son Güncelleme: 28.7.2020 16:51 ABONE OL
Öğretmen il içi atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 MEBBİS giriş ile il içi tayin atama sonuçları sorgulama

Binlerce öğretmenin heyecanla beklediği gün geldi, çattı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu yıl gerçekleştirilen merakla bekleniyor. 20-27 Temmuzları tarihlerinde yapılan başvuruların ardından gözler sonuçlara çevrildi. MEB, daha önce yaptığı açıklamada il içi atama ve yer değiştirme sonuçları bugün açıklanacağını belirtmişti. Bugün 13:30'da sona eren başvuruların ardından öğretmen il içi atama ve yer değiştirme sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun cevabı araştırılmaya devam ediyor. giriş ile 2020 öğretmen il içi atama tayin sonuçları sorgulama işlemini bu başlık altından yapabilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Öğretmenlerin il içi atma başvurularının sonuçları bugün açıklanacak. MEBBİS giriş ile aşağıda yer alan bağlantıya tıklayarak sorgulama işlemini yapabilirsiniz.

İL İÇİ ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada il içi atama sonuçları için bugünün tarihi işaret edilmişti. Bugün 13:30'da tamamlanan başvuruların ardından öğretmen sonuçları beklenmeye başladı.

Öğretmen il içi atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 MEBBİS giriş ile il içi tayin atama sonuçları sorgulama

İL İÇİ ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Temmuz tarihinde açıklanacak.

İl içi yer değiştirmeler, hizmet puanı üstünlüğüne göre öğretmenlerin tercihleri de dikkate alınarak valiliklerce yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığı an aşağıda yer alan bağlantı üzerinden öğrenebilirsiniz.

MEBBİS GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

Öğretmen il içi atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 MEBBİS giriş ile il içi tayin atama sonuçları sorgulama

ŞARTLAR NELERDİR?

1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,

Öğretmen il içi atama yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? 2020 MEBBİS giriş ile il içi tayin atama sonuçları sorgulama

3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4 üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2 nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.

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Öğretmen il içi atama yer değiştirme sonuçları sorgulama! 2020 MEBBİS giriş ile il içi tayin atama sonuçları ne zaman açıklanacak?
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