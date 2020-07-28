2020 DGS sınav giriş yerleri ÖĞRENME EKRANI! ÖSYM ile DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS sınav yerleri için ÖSYM resmi sitesindeki bekleyiş başladı. Başvurular geçtiğimiz aylarda gerçekleşirken sınava az bir süre kala vatandaşlar sınav giriş belgesi için yapılacak duyuruyu beklemeye başladı. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'na binlerce vatandaş katılım sağlamaya devam ediyor. Peki, 2020 DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM ekranı ile DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve detaylar…
Dikey Geçiş Sınavı için DGS sınav yerleri bekleyişi hız kesmeden devam ediyor. Sınavın gerçekleşeceği tarihe sayılı günler kala adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan sınav giriş belgeleri ile sınava katılım sağlayacakları ikameti öğrenmek istiyor.
ÖSYM sınav takvimine göre, DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.
DGS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı.
Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Testte 120 soru yer alacaktır.