2020 DGS sınav giriş yerleri ÖĞRENME EKRANI! ÖSYM ile DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

DGS sınav yerleri için ÖSYM resmi sitesindeki bekleyiş başladı. Başvurular geçtiğimiz aylarda gerçekleşirken sınava az bir süre kala vatandaşlar sınav giriş belgesi için yapılacak duyuruyu beklemeye başladı. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleşen Dikey Geçiş Sınavı'na binlerce vatandaş katılım sağlamaya devam ediyor. Peki, 2020 DGS sınav yerleri açıklandı mı? İşte ÖSYM ekranı ile DGS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı ve detaylar…

DGS SINAV YERLERİ 2020 NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Dikey Geçiş Sınavı için DGS sınav yerleri bekleyişi hız kesmeden devam ediyor. Sınavın gerçekleşeceği tarihe sayılı günler kala adaylar ÖSYM tarafından yayınlanacak olan sınav giriş belgeleri ile sınava katılım sağlayacakları ikameti öğrenmek istiyor.