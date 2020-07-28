Şampiyonların sırrı: Çalışmak çalışmak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları dün açıklandı. 2 milyon 296 bin 138 adayın katıldığı YKS sonuçları böylece bir gün erken açıklanmış oldu. Adaylar 2020 YKS sonuçlarına TC kimlik numaraları ve aday şifreleriyle birlikte ÖSYM'nin https://sonuc.osym. gov.tr adresi üzerinden ulaşabilecek. Üniversite tercihleri 6-14 Ağustos arasında yapılacak.

Temel Yeterlilik Sınavı'nda (TYT) tüm soruları doğru yanıtlayan 5 aday Ankara, Antalya, Aydın, Çorum ve Nevşehir'den çıktı. Sözelde İzmir, eşit ağırlıkta Osmaniye, sayısalda İstanbul, İzmir ve Malatya'dan 5 aday tüm sorulara doğru yanıtladı. Yabancı Dil Testi'nin şampiyonlarının 4'ü İstanbul, 1'i de Niğde'den çıktı.

İHTİYACIMIZ ÇALIŞMAK



YKS'de TYT ek puanlı yerleştirmede Türkiye birincisi olan Antalya Kepez Mahmut Celalettin Ökten Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi olan Oğuzhan Başak, başarısının sırrını SABAH'a açıkladı. Başak, "Uzaktan eğitimin olduğu günlerde ortalama 8 saat çalıştım. Bu süreçte arkadaşlarımla kamp yapmaya da gittim, vücut geliştirme de yaptım. Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girmek istiyorum. Başarılı olmak için tek şeye ihtiyacımız var o da çalışkan olmak" dedi. Antalya'nın TYT şampiyonu Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi öğrencisi Deniz Aydemir, Aydemir, "Başarımın sırrı program yaparak çalışmak" diye konuştu.

Sayısalda Türkiye birincisi olan Malatya Fen Lisesi öğrencisi Özge Dilay "Düzenli ve disiplinli çalıştım. Eksiklerimi biliyordum, bu konuda stratejik ilerledim Tıp okumak istiyorum" dedi.

ENGELLERİNİ AŞTI



TYT şampiyonu Çorumlu Muhammed Emin Arayıcı, elektrik-elektronik ya da bilgisayar mühendisliğini tercih edeceğini söyledi. Arayıcı, "Herkes nasıl rahat hissediyorsa öyle çalışsın" derken, bir diğer TYT şampiyonu Halid Oğuz Serçe doğuştan yüzde 60 görme engelli. Eşit ağırlıkta da Türkiye ikinci olan Serçe, "Günde 11 saat çalıştım. Müzik ve santrançla ilgileniyorum. Psikoloji alanında uzmanlaşmak istiyorum" diye konuştu.

Sayısal şampiyonu İzmirli Eren Ceylan, "Karantina döneminde bazı günler 12 saatten fazla çalıştım" dedi. Nevşehir'de okuyan Hüseyin Kağan Özdemir ise TYT şampiyonlarından oldu. YKS şampiyonlarından Gürkan İnal ise "İyi sonuç bekliyordum. Ama bunu beklemiyordum.

YABANCI DİL ŞAMPİYONU MÜHENDİSLİK OKUYACAK



Eren Şen, Yabancı Dil Testi (YDT) oturumunda birinciliği paylaşan 5 adaydan biri oldu.TYT'de Türkiye altıncısı, sayısalda Türkiye 21'incisi olan Şen'e İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar altın hediye etti. Şen'in annesi Naile Şen de oğlunun küçüklüğünden beri planlı ve programlı çalıştığını söyledi. Başarıya çok çalışarak ulaştığını vurgulayan Eren Şen, üniversite eğitimini, elektrik elektronik mühendisliği alanında sürdürmek istediğini belirtti.

PUANLAR YÜKSEK SIRALAMALAR DÜŞÜK



Alan Yeterlilik Sınavı'nın geçen yıla göre kolay olması adayların yüksek puanlar almasını sağlarken, başarı sıralamalarını düşürdü. Eşit ağırlık (EA) alanında 80-90 bin aralığında olan sıralama bu yıl yaklaşık 10 bin geriye gitti. Sıralamaların gerilemesi en çok baraj gerektiren Tıp, hukuk, eczacılık ve diş hekimliği gibi programları hedefleyen adayları etkiledi. Adayların tercihlerini puanlarına göre değil, başarı sıralamalarına göre yapması gerekiyor. Sayısal alanda adayların yüzde 58.6'sı, sözelde yüzde 83'ü, eşit ağırlıkta yüzde 73.26'sı baraj puanı geçerek 4 yıllık lisans türünde tercih yapmaya hak kazandı. Önlisans programlarını seçmek için TYT'de gerekli olan 150 puan barajını ise adayların yüzde 77.32'si geçti.