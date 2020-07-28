Son Dakika: Meteoroloji uyardı! Bayramda hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, bayramda yağış görülecek yerleri açıkladı. Arefe günü ve bayramın 1. günü (30 Temmuz Perşembe ve 31 Temmuz Cuma) güney kesimlerin parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Samsun'un merkez ve doğu ilçeleri ile Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 2. günü (01 Ağustos Cumartesi) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kastamonu, Sinop, Samsun ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 3. günü (2 Ağustos Pazar) parçalı ve yer yer çok bulutlu, Sinop, Samsun, Ordu, Tokat ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayramın 4. günü (3 Ağustos Pazartesi) parçalı ve az bulutlu, Ordu çevrelerinin hafif ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İl merkezlerinde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları ise Samsun: 27-29, Sinop: 25-27, Ordu: 26-28, Kastamonu: 30-32, Tokat: 29-31, Çorum ve Amasya: 31-33 derece olarak bekleniyor.