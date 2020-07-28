YKS sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr ile YKS 2020 sonuçları sorgulama ekranı

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sonuçları nereden öğrenilir? sonuc.osym.gov.tr ile YKS 2020 sonuçları sorgulama ekranı

sınav sonuçları açıklandı! Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği açıklandı. 'nin takviminde 28 Temmuz tarihinde açıklanacağı bildirilse de sabah saatlerinde bugün açıklanan sonuçların ardından üniversite tercihleri de ve taban puanları ile kontenjanlar da araştırılanlar arasında yerini alacak. ÖSYM, sınav sonuçları ile ilgili de duyurusunu yaptı. Haberimizin içerisinden YKS sonuçlarına ulaşabilir, sorgulama işlemi yapabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 28.7.2020 07:51 Son Güncelleme: 28.7.2020 07:51 ABONE OL
SON DAKİKA: YKS sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama ekranı!

Üniversite sınav sonuçları merakla bekleniyordu. Edinilen bilgisine göre; sonuçları açıklandı. Sabah saatlerinde sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündemin en çok aratılan konuları arasında da yerini aldı. Hayalindeki üniversiteye gitmek isteyen öğrenciler tüm yıl emeklerinin karşılığını sınav sonuçları doğrultusunda alabilecekler. Haberimizin içerisinden sorgulama ekranı ile detaylarına ulaşabilirsiniz.

YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖSYM İLE YKS SINAV SONUÇLARI SORGULA!

SON DAKİKA! YKS sonuçları ile açıklandı. Haberimizin içerisinden YKS sonuçları sorgulama ekranı ve detaylara ulaşabilirsiniz.

YKS SONUÇLARI SORGULA!

SON DAKİKA: YKS sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama ekranı!

sonuçları 27 Temmuz Pazartesi günü saat 07.30 itibariyle açıklandı. , sınav sonuçları duyurusunu şu ifadelerle yaptı;

"27-28 Haziran 2020 tarihlerinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Sınavına (2020-YKS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 27 Temmuz 2020 tarihinde saat 07.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler."

YKS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: YKS sonuçları 2020 açıklandı! ÖSYM ile YKS sonuçları sorgulama ekranı!

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.

Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde 'nin //www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.

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YKS sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr ile YKS 2020 sonuçları sorgulama ekranı
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