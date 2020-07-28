YKS sonuçları nereden öğrenilir? ÖSYM sonuc.osym.gov.tr ile YKS 2020 sonuçları sorgulama ekranı

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?



YKS tercihleri 6 Ağustos ve 14 Ağustos tarihleri aralığında yapılacak.



Adaylar, YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna tercih süresi içinde ÖSYM'nin //www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecek. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile tercih süresi içinde ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacak.