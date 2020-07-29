ALES ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

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ne zaman yapılacak? 2020 ile yayınlandı mı?

6 Temmuz’da başvuruları sona eren sınav tarihi, sınava girecek öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. ’nin yayınladığı sınav takvimine göre, ve tarihi belli oldu. Temmuz ayının son günlerinde araştırmalarına hız kazandıran öğrenciler sınav tarihi ve sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Peki ? 2020 ÖSYM ile yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 29.7.2020 11:48 Son Güncelleme: 29.7.2020 11:49 ABONE OL
ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

Akademik kariyer hedefi olan öğrenciler, 2020 sınav tarihini araştırıyor. sınav takviminde yer alan ve tarihi kamuoyunun bilgisine sunuldu. Aday işlemleri ekranı üzerinden yapılan başvuru işlemi sonrası ALES sınav giriş belgeleri, yine aynı sayfa üzerinden sınava girecek vatandaşların erişimine açılıyor. Peki ? 2020 ÖSYM ile yayınlandı mı?

ALES NE ZAMAN?

ÖSYM sınav takvimine göre, ALES 2020 sınav tarihi belli oldu. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)'nda adaylara 150 dakika süre verilmektedir. Sınava girecek öğrenciler ALES sınav tarihini ve sınav giriş belgesini sorgulamaya devam ediyor. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak.

İşte ALES sınav tarihi ve giriş belgesi hakkında merak edilenler...

ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ALES SINAVI NE ZAMAN?

'nin yayınladığı sınav takvimine göre, 2020 /1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak. Sonuçlar 7 Eylül'de ilan edilecek.

ALES SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

henüz yayınlanmadı. Geçtiğimiz yıllara bakıldığında sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık on gün önce erişime açıldığı görülüyor.

ALES ne zaman? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?

ALES SINAVINA GİRECEKLER DİKKAT!

Sınav süresince adayların;

  • Konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,
  • Salondaki görevlilere soru sormaları,
  • Müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,
  • Soru ve cevapları cevap kâğıdının arkasına yazmaları,
  • Birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,
  • Sınavın cevaplama süresi başlamadan soruları okumaya başlamaları,
  • Sınav süresi bittiği halde soruları okumaya ve cevap kâğıdında işaretleme yapmaya devam etmeleri,
  • Sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları yasaktır.
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ALES ne zaman yapılacak? 2020 ÖSYM ile ALES sınav giriş belgesi yayınlandı mı?
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