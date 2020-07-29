ÖSYM ile 2020 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri ile belgesi açıklandı mı? Sorgulama ekranı!

DGS sınav yerleri için adayların araştırmaları hız kazandı. 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan sınava günler kala adaylar sınava katılım sağlayacakları ikametlerin belli olacağı tarihi merakla beklerken ÖSYM resmi sitesi üzerindeki duyuruları yakından takip ediyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile 2020 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm gelişmeler…

DGS SINAV YERLERİ 2020 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM SORGULAMA EKRANI!

İki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olduktan sonra eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar DGS sınav yerleri için bekleyişe geçti. Başvuruların alınmasının ardından sınava geri sayım başlamış ve kılavuza göre Dikey Geçiş Sınavı'nın Ağustos ayında düzenleneceği bildirilmişti. Sınavın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor…