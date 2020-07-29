ÖSYM ile 2020 DGS sınav yerleri ne zaman açıklanacak? DGS sınav giriş yerleri ile belgesi açıklandı mı? Sorgulama ekranı!

DGS sınav yerleri için adayların araştırmaları hız kazandı. 9 Ağustos tarihinde gerçekleşecek olan sınava günler kala adaylar sınava katılım sağlayacakları ikametlerin belli olacağı tarihi merakla beklerken ÖSYM resmi sitesi üzerindeki duyuruları yakından takip ediyor. Peki, DGS sınav yerleri açıklandı mı? ÖSYM ile 2020 DGS sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? İşte tüm gelişmeler…
İki yıllık önlisans bölümlerinden mezun olduktan sonra eğitimlerini lisans düzeyine taşımak isteyen adaylar DGS sınav yerleri için bekleyişe geçti. Başvuruların alınmasının ardından sınava geri sayım başlamış ve kılavuza göre Dikey Geçiş Sınavı'nın Ağustos ayında düzenleneceği bildirilmişti. Sınavın hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor…
ÖSYM sınav takvimine göre, DGS 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleşecek.
DGS sınav giriş belgesi henüz yayınlanmadı.
Adaylar sınava giriş belgelerini, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır.
DGS'de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika olacaktır. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşacaktır.
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.