İstanbul Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2020: İstanbul Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

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taban puanları ve kontenjanları 2020: Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren 2020 YKS sınav sonuçları bugün açıklandı. Adaylar, sonuçlarını öğrenir öğrenmez 2 yıllık (önlisans) ve 4 yıllık (lisans) üniversitelerin taban puanları hakkında araştırmalara başladı. En çok merak edilen üniversitelerden birisi de durumunda. Burada okumanın hayalini kuran adaylar, ' Üniversitesi taban puanları 2020' başlığı altında araştırmalarını yapıyor. Peki, İstanbul Üniversitesi'nde 2 yıllık ve 4 yıllık hangi bölümler var? İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020 belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

Giriş Tarihi: 29.7.2020 09:41 Son Güncelleme: 29.7.2020 09:41 ABONE OL
İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020: İstanbul Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin en düşük ve en yüksek puanları

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihler beklenmeye başlandı. Hayallerindeki üniversite için YKS tercihlerini beklemeye başlayan adaylar, bir yandan da 2 yıllık ve 4 yıllık üniversitelerin taban puanları hakkında araştırma yapıyor. Öğrencilerin en çok araştırdığı üniversitelerin başında ise geliyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ'NDE İKİ YILLIK VE DÖRT YILLIK HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Ülkemizin köklü eğitim kurumlarından olan Üniversitesi'nde iki yıllık ve dört yıllık çeşitli bölümler bulunuyor. Burada okumanın hayalini kuran öğrenciler, kendilerini ilgilendiren ön lisans ve lisans bölümleri ile taban puanları hakkında bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2020

Haberimizden, İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020 hakkında bilgi edinebilir, İstanbul Üniversitesi bünyesinde bulunan ön lisans ve lisans bölümlerinin neler olduğunu öğrenebilirsiniz.

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020: İstanbul Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin en düşük ve en yüksek puanları

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI VE SIRALAMALARI

bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurulunca, üniversite ve bölüm tercihi yapacak adayların daha bilinçli karar vermesini sağlamak amacıyla hizmete sunulan YÖK Atlas güncellenerek erişime açılmıştı. YÖK Atlas üzerinden istediğiniz üniversite ve bölümü seçerek arama yapabiliyorsunuz. YÖK Atlas içerisinde lisans ve önlisans programlarının taban puanları ile ilgili bilgiler yer alıyor.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ 4 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI-TIKLAYINIZ

2 YILLIK BÖLÜMLERİN TABAN PUANLARI-TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi taban puanları 2020: İstanbul Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin en düşük ve en yüksek puanları

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İstanbul Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2020: İstanbul Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralaması
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