Üniversiteler ne zaman açılacak? 2020-2021 Eğitim öğretim yılında üniversiteler açılacak mı,YÖK'ten açıklama geldi mi?

'GEREKLİ ADIMLARLA HIZLI MESAFE ALACAĞIZ'

Saraç açıklamasında şunları ifade etti:

"Bilindiği üzere küresel salgın nedeniyle bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de yüz yüze eğitime ara verilerek, uzaktan öğretime geçildi. Yaşanan süreç, yükseköğretim kurumlarımızın her şeye rağmen derslerin uzaktan öğretime ilişkin gerekli hazırlıkları çok hızlı bir şekilde yürütebildiğini de ortaya koydu. Bununla birlikte bazı yükseköğretim kurumlarımızın, alt yapısının geliştirilmesi gereken yönleri de bulunuyor. Fakat bu durum, yükseköğretimi güçlü bütün sistemler, dünya sıralamalarındaki ilk 100'de yer alan tüm üniversiteler için de geçerli. Gerekli adımların vakit geçirilmeksizin atılması durumunda çok hızlı mesafe alınacağımıza güçlü bir şekilde inanıyorum" diye konuştu.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Üniversitelerin açılıp açılmayacağına ilişkin başta YÖK olmak üzere diğer yetkili isimlerden açıklama bekleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında üniversitelerin açılması bekleniyor.