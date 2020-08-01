E Okul kayıt sorgulama ekranı: MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okula başlama yaşı kaç oldu?

2020-2021 yeni eğitim öğretim dönemi için ilkokul birinci sınıf ile beşinci sınıfa geçen öğrenciler ve velileri okul kayıtları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Ebeveynler çocuğum hangi okula gidecek araştırması yaparken E Okul MEB ekranı üzerinden görüntüleme ve sorgulama işlemi yapılabilecek. Peki; çocuğum hangi okula gidecek? Okula başlama yaşı kaç oldu? MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?

OKUL KAYITLARI SORGULAMA EKRANI İLE OKULA BAŞLAMA YAŞI!

Okul kayıtları sorgulama ekranı açılmasına karşın ilkokul ve ortaokul kayıtları henüz başlamadı. Kayıtlar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.