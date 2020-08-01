E Okul kayıt sorgulama ekranı: MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okula başlama yaşı kaç oldu?

2020-2021 yeni eğitim öğretim dönemi için ilkokul birinci sınıf ile beşinci sınıfa geçen öğrenciler ve velileri okul kayıtları ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Ebeveynler çocuğum hangi okula gidecek araştırması yaparken E Okul MEB ekranı üzerinden görüntüleme ve sorgulama işlemi yapılabilecek. Peki; çocuğum hangi okula gidecek? Okula başlama yaşı kaç oldu? MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor?
Okul kayıtları sorgulama ekranı açılmasına karşın ilkokul ve ortaokul kayıtları henüz başlamadı. Kayıtlar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.
ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?
E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.
Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin okul kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.
Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul.meb.gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.
Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.
OKUL KAYITLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!
İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?
İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla alakalı ilgili kurumlardan güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.
OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?
2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:
MEB'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.
İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:
"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."