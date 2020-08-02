MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okula başlama yaşı kaç oldu? E Okul kayıt sorgulama ekranı

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ile ne zaman başlıyor? kaç oldu? E Okul kayıt sorgulama ekranı

Milyonlarca öğrenci okulların açılacağı tarihi beklerken ebeveynler ise araştırması yapıyor. Bu bağlamda; ve gibi konular da öğrencilerin ve anne babaların gündeminde yer alıyor. Öte yandan; ilkokul 1. sınıfa başlayan, ortaokula geçen öğrencilerin hangi okulda devam edecekleri e-okul sayfasından sorgulama yapabiliyor. Bu bağlamda; haberimizin içerisinden E Okul sayfası ile okul kayıtları ve okula başlama yaşı sorgulama ekranına ulaşabilirsiniz. Çocuğum hangi okula gidecek? İşte yanıtı!

Giriş Tarihi: 2.8.2020 15:36 Son Güncelleme: 2.8.2020 15:37 ABONE OL
E Okul kayıt sorgulama ekranı: MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okula başlama yaşı kaç oldu?

2020-2021 yeni eğitim öğretim dönemi için ilkokul birinci sınıf ile beşinci sınıfa geçen öğrenciler ve velileri ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Ebeveynler araştırması yaparken E Okul ekranı üzerinden görüntüleme ve sorgulama işlemi yapılabilecek. Peki; çocuğum hangi okula gidecek? kaç oldu? MEB ile ?

OKUL KAYITLARI SORGULAMA EKRANI İLE OKULA BAŞLAMA YAŞI!

Okul kayıtları sorgulama ekranı açılmasına karşın ilkokul ve ortaokul kayıtları henüz başlamadı. Kayıtlar ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

E Okul kayıt sorgulama ekranı: MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okula başlama yaşı kaç oldu?

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

E-okul kayıt sorgulama sisteminden öğrencinin T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ile istenilen diğer bilgilerin de girilmesi ile okuyacağı okul sorgulaması yapılabiliyor.

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılıyor.

Buna göre veliler, Millî Eğitim Bakanlığının http://e-okul..gov.tr internet adresi üzerinden çocuklarının yerleştirildiği okulun hangi okul olduğunu öğrenebiliyor.

Ayrıca, ilkokula başlama yaşını da sorgulamak isteyen veliler "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabiliyor.

OKUL KAYITLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E OKUL EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

E Okul kayıt sorgulama ekranı: MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okula başlama yaşı kaç oldu?

İLKOKUL KAYITLARI NE ZAMAN?

İkokul 1'inci ve 5'inci sınıflara aday kayıtların yapılması ve okul öncesi eğitim kurumları için kayıtların başlama tarihi henüz açıklanmadı. Konuyla alakalı ilgili kurumlardan güncel bilgi gelince haberimizde yer alacaktır.

OKUL KAYIT SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2020-2021 eğitim-öğretim dönemi, okul kayıt sonuçları, e-Kayıt sistemi üzerinden görüntülenecek. Çocuklarının kayıtlı oldukları okulu öğrenmek isteyenler, sisteme giriş yaparken TC no ve doğum yılı bilgilerini kullanacaklar. e-Okul kayıt sorgulama ekranı ile ilgili detaylar ise şöyle:

'in e-Okul ekranından "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" başlıklı elektronik tablosundaki linke tıklayarak giriş yapılabilecek. Çıkan tabloda verilen giriş kodu bölümündeki rakam ve/veya harfi Giriş Kodu bölümüne yazdıktan sonra T.C. kimlik numarası ve doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde tabloya girerek çocuğun kayıt edildiği okulu görmek mümkün.

İlkokula başlama yaşı hakkında bilgi almak isteyen veliler, MEB'in paylaştığı linki tıklayarak, "2020 - 2021 Eğitim Öğretim Yılı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2020) itibarıyla hesaplanır" ekranına ulaşabilir. Burada çocuğun doğum tarihini gün/ay/yıl şeklinde girerek ilkokula başlama yaşını öğrenilebilir. Örnek doğum tarihi girişi ve sistem yönlendirmesi şu şekilde:

"01.01.2007: Çocuğunuz 164 aylıktır. Çocuğunuzu ilkokul 1. sınıfa kaydettirmeniz gerekmektedir. Kayıt erteleme hakkınız bulunmamaktadır."

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MEB ile okul kayıtları ne zaman başlıyor? Okula başlama yaşı kaç oldu? E Okul kayıt sorgulama ekranı
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