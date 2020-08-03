ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri! KPSS başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlıyor?

Kamu Personeli Seçme Sınavı, Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT oturumlarının başvuru işlemleri tamamlandı. Corona nedeniyle devlet memuru alımı yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri de belli oldu. Peki; KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2020 KPSS ön lisans ve ortaöğretim başvuruları ile sınav tarihleri!

KPSS BAŞVURULARI İLE KPSS SINAV TARİHLERİ 2020