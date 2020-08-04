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, hesabından paylaştı ve uyardı: "Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"

Son dakika haberleri... , çocukların birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okulları sağlıkla açmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret ederek, "Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" uyarısında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 4.8.2020 17:12 Son Güncelleme: 4.8.2020 17:13 ABONE OL
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştı ve uyardı: Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocukların birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okulları sağlıkla açmak için gece gündüz çalıştıklarına işaret ederek, "Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?" uyarısında bulundu.

Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sınıf mevcutlarını azaltmak, teneffüste çıkacak öğrenci sayısını ayarlamak, sabahçı ve öğlencilerin karşılaşmasını engellemek, çocukların ortak alanlarda aynı zamanda bulunmaması için planlama yapmak, sıralar arasında boşluk sağlamak. Kısacası çocuklarımızın birbirleriyle sosyal mesafesini korumak ve okullarımızı sağlıkla açmak için gece gündüz çalışıyoruz. Çocukları ve yetişkinleri bayramda denizde, plajda, parkta, sokakta bu kadar yakın temaslı maskesiz görmek üzücü. 'Okulları birlikte açacağız' diyoruz. Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"

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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından paylaştı ve uyardı: "Bunun için gerçekten çabalayamaz mıyız?"
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