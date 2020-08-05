ALES sınav yerleri 2020 sorgulama: ALES sınav yerleri (sınav giriş belgesi) ne zaman açıklanacak, sınav ne zaman?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan ALES sınavı için geri sayım başladı. Sınava az bir zaman kala en önemli konu sınav yerleri yani sınav giriş belgesi sorgulamaları olmaktadır. 5 yıl geçerliliği bulunan sınav, akademik kariyer yapmak isteyenlerin zorunlu olduğu bir sınav olarak da bilinmektedir. Peki, ALES sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı 2020
ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. ALES sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Öte yandan sınav giriş belgesi yayımlandığında erişim linkine de haberimizden ulaşabilirsiniz.
ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?
ALES sınav yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren erişime açılıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.
ALES NE ZAMAN YAPILACAK?
2020-ALES 1 16 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 7 Eylül'de erişime açılacak.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
-Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,
-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,
- Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
- Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
- Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
-Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
- Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.