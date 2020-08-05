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sınav yerleri 2020 sorgulama: (sınav giriş belgesi) ne zaman açıklanacak, sınav ne zaman?

Akademik kariyer yapmak isteyenleri yakından ilgilendiren sınav yerleri adaylar tarafından araştırılıyor. Sınav giriş belgesi ÖSYM tarafından açıklanacak olup resmi site üzerinden T.C. kimlik numaraları ile giriş belgesi alınabilecek, sınav yerleri öğrenilebilecek. Öte yandan kılavuza göre; ALES sınavı 150 dakika sürecek. Peki; (sınav giriş belgesi) açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 11:38 ABONE OL
ALES sınav yerleri 2020 sorgulama: ALES sınav yerleri sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav ne zaman?

ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek olan sınavı için geri sayım başladı. Sınava az bir zaman kala en önemli konu sınav yerleri yani sınav giriş belgesi sorgulamaları olmaktadır. 5 yıl geçerliliği bulunan sınav, akademik kariyer yapmak isteyenlerin zorunlu olduğu bir sınav olarak da bilinmektedir. Peki, açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorgulama ekranı 2020

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ALES/1 sınavı 16 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak. ALES sınav yerleri henüz açıklanmadı. Açıklandığında haberimizin içerisinde olacaktır. Öte yandan sınav giriş belgesi yayımlandığında erişim linkine de haberimizden ulaşabilirsiniz.

ALES sınav yerleri 2020 sorgulama: ALES sınav yerleri sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav ne zaman?

ALES SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

sınav yerleri henüz açıklanmadı. ALES sınav giriş yerleri, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün öncesinden itibaren erişime açılıyor. ÖSYM tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir. Adayların bu belgeyi, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden, sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinmeleri gerekmektedir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir salonda sınava giremez.
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü kendisine kolaylık sağlayacaktır.

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

2020-ALES 1 16 Ağustos tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 7 Eylül'de erişime açılacak.

ALES sınav yerleri 2020 sorgulama: ALES sınav yerleri sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak, sınav ne zaman?

SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?

Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;

-Sınava, atandığı salon/sırada girmesi,

-Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,

-Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,

- Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
-Cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp kodlaması,

- Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,

- Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,

- Sınav süresi bittikten sonra soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,

-Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,

- Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.

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