AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin dönem içi başarısız olduğu dersleri alabilmeleri adına kayıt işlemlerini gerçekleştirdikleri AÖF yaz okulu sınavları için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Geçtiğimiz gün kayıtların sona erdiği bilinirken öğrenciler pandemi nedeniyle sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak? İşte konuya dair tüm detaylar ve gelişmeler…
Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili detayları geçtiğimiz haftalarda öğrencilere duyurulmuştu. Bu kapsamda öğrenciler eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu fırsat sayesinde kredilerini tamamlayabilecek. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalamış olacak…
Anadolu Üniversitesi'nin açıklaması şöyle:
* Sevgili açıköğretim sistemi öğrencileri, üniversitemiz rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, öğrencilerimizden gelen yoğun talep üzerine, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri'nde 'Yaz Okulu' yerine 'Üç Ders Sınavı' uygulanması yönünde alınan kararı yeniden değerlendirmek üzere Üniversite Yönetim Kurulu'nu acil gündem ile toplantıya çağırmıştır.
* Bu doğrultuda 08.07.2020 tarihinde toplanan Üniversite Yönetim Kurulu, 'Yaz Okulu' açılmasına karar vermiştir. 'Yaz Okulu' sınavları, eylül ayında pandemi şartlarının elvermesi halinde yüz yüze, aksi taktirde çevrimiçi olarak yapılacaktır.
* 'Yaz Okulu' başvuru takvimi üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır. Tüm öğrencilerimize sağlıklı günler ve sınavlarında başarılar dileriz.
Ders seçimi, aof.anadolu.edu.tr adresindeki Kayıt Otomasyonu bağlantısı Yaz Okulu Kayıt linkinden 20-28 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Ders seçimi 28 Temmuz 2020 tarihi saat 23:00'e kadar yapılabilecek olup ilgili açıklamalar aşağıdadır.