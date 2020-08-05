AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin dönem içi başarısız olduğu dersleri alabilmeleri adına kayıt işlemlerini gerçekleştirdikleri AÖF yaz okulu sınavları için araştırmalar son günlerde hız kazandı. Geçtiğimiz gün kayıtların sona erdiği bilinirken öğrenciler pandemi nedeniyle sınavların online mı yoksa yüz yüze mi olacağını merak ediyor. Peki, 2020 AÖF yaz okulu sınavları ne zaman? AÖF yaz okulu sınavları online mı olacak, ne zaman yapılacak? İşte konuya dair tüm detaylar ve gelişmeler…

AÖF YAZ OKULU 2020 SINAVLARI NE ZAMAN, ONLİNE MI YAPILACAK?

Anadolu Üniversitesi AÖF yaz okulu sınavları ile ilgili detayları geçtiğimiz haftalarda öğrencilere duyurulmuştu. Bu kapsamda öğrenciler eksik derslerini tamamlayabilir ya da başarısız olduğu dersi alamayanlar bu fırsat sayesinde kredilerini tamamlayabilecek. Böylece not ortalamalarını yükseltmek ve kaldıkları derslerden geçebilmek isteyen öğrenciler ikinci bir şans yakalamış olacak…