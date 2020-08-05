ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl ve nereden yapılır? ATA AÖF yaz okulu ders seçimi başladı!

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavlarının ardından ATA AÖF yaz okulu ders seçimi yoğun ilgi görüyor. Bütünleme ve final sınavlarında derslerini veremeyen öğrenciler yaz okulu sayesinde derslerini verebilecek. Derslerinden başarılı olanlar bir üst sınıfa geçebilecekken yaz okulu ders seçimi işlemlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Buna göre; ATA AÖF yaz okulu ders seçimi başladı! ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl ve nereden yapılır?

ATA AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ BAŞLADI!

ATA AÖF öğrencileri için yaz okulu ders seçimi işlemleri başladı. 4-11 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan ders seçimi kayıtlarında öğrenciler, önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler.

İşte ATA AÖF yaz okulu ders seçimi hakkında tüm detaylar…