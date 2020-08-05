ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl ve nereden yapılır? ATA AÖF yaz okulu ders seçimi başladı!

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yaz okulu ders seçimi nasıl ve nereden yapılır? ders seçimi başladı!

4-11 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan yaz okulu ders seçimi işlemleri başladı. Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi final ve bütünleme sınavlarını olan öğrenciler başarısız olduğu derslerden seçim yapacak. Yaz okulu sayesinde derslerini verecek olan öğrencilerden kayıt ücretini ödemeyenlerin ders seçimi onaylanmayacak. Buna göre; ders seçimi başladı! nasıl ve nereden yapılır?

Giriş Tarihi: 5.8.2020 09:13 Son Güncelleme: 5.8.2020 09:16 ABONE OL
ATA AÖF yaz okulu ders seçimi başladı! ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl ve nereden yapılır?

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavlarının ardından yaz okulu ders seçimi yoğun ilgi görüyor. Bütünleme ve final sınavlarında derslerini veremeyen öğrenciler yaz okulu sayesinde derslerini verebilecek. Derslerinden başarılı olanlar bir üst sınıfa geçebilecekken yaz okulu ders seçimi işlemlerine dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Buna göre; ders seçimi başladı! nasıl ve nereden yapılır?

ATA AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ BAŞLADI!

ATA AÖF öğrencileri için yaz okulu ders seçimi işlemleri başladı. 4-11 Ağustos tarihleri arasında sürecek olan ders seçimi kayıtlarında öğrenciler, önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler.

İşte ATA AÖF yaz okulu ders seçimi hakkında tüm detaylar…

ATA AÖF yaz okulu ders seçimi başladı! ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl ve nereden yapılır?

YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Yaz okulu ders seçimi 11 Ağustos 2020 tarihinde sona erecek. resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

ATA AÖF yaz okulu duyurusunda öğretim ücretine ilişkin şunlar kaydedildi;

"Öğrenciler, yaz okulunda açılan önlisans, lisans ve lisans tamamlama programları derslerinden en çok beş derse kayıt yaptırabilirler. Yaz okulu öğretim ücreti, alınan ders sayısından bağımsız olarak, 200 TL'dir. Yabancı uyruklu öğrenciler için yaz okulu öğretim ücreti 400 TL'dir. Yaz okulunda alınacak öğretim ücreti, güz ve bahar dönemlerinde ödenen dönem öğretim ücreti dışında olup sınav ve materyal hizmetine karşılık alınır. Yaz okuluna kayıt yaptıran öğrencilere herhangi bir nedenle öğretim ücreti iadesi yapılmaz."

Yapılan duyuruda yaz okulu sınavlarının pandemi sürecinin el vermesi durumunda yüz yüze yapılacağı; aksi takdirde ise online olarak gerçekleştirileceği de vurgulandı.

ATA AÖF yaz okulu ders seçimi başladı! ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl ve nereden yapılır?

ATA AÖF YAZ OKULU DERS SEÇİMİ NASIL YAPILIR?

"Yaz okulu öğretim ücreti ödemeleri 04.08.2020 tarihinde başlayacaktır. Öğretim ücreti ödemeyen öğrenciler ders seçimi yapamayacaklardır. Öğrencilerimiz yaz okulu öğretim ücreti ödemelerini, T.C. kimlik numaraları ile Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat bankası şubeleri ya da internet bankacılığı üzerinden yapabileceklerdir. Öğrenciler ödeme yaptıktan sonra aldıkları belgenin, 2019-2020 Öğretim Yılı yaz okulu öğretim ücreti ödemesine ait olup olmadığını mutlaka kontrol etmelidir. Ders seçimi 04.08.2020 – 11.08.2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Yaz okulu, güz ve bahar yarıyılları dışında ayrı bir yarıyıl olmayıp bahar yarıyılının devamı niteliğindedir. Yaz okulu uygulamasına katılım öğrencinin isteğine bağlıdır. Yaz okulunda geçen süre, eğitim-öğretime ilişkin azami sürenin hesabında dikkate alınmaz. Güz ve/veya bahar döneminde kayıt yeniletmeyen (pasif) öğrenciler yaz okulundan ders alabilirler."

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ATA AÖF yaz okulu ders seçimi nasıl ve nereden yapılır? ATA AÖF yaz okulu ders seçimi başladı!
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