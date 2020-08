Bu programları küçümsemeyin

Korona virüs salgının herkesi eve hapsetmesi ile teknolojinin önemi arttı, bozulan ekonomiler nedeniyle iş garantisi algıları altüst oldu. Bazı sektörler bu süreçte büyürken, bazıları süreç sonuna kadar zor günlere girdi. 2020 tercih dönemine tüm bu gelişmeler ışığında girildiğini anlatan Kariyer Uzmanı Erdem Özeren "Tercih dönemi öğrencilerin meslek seçiminde bugünü değil geleceği düşünmeleri gerektiğini anlatmakla geçecek. Mühendislikler son yıllarda değerini kaybediyor. Hukuk kontenjanları bir yandan maksimum kapasiteye ulaşmışken, bir yandan düşürülen baraj ve mezuniyet sonrası sınav nedeniyle oradan da umut kesilmeye başlandı" dedi. Peki şimdi ne olacak? Birçok bölümde iş garantisi olmadığı için ne yapmak gerekiyor? Özeren hem girmesi hem de iş bulması nispeten daha kolay programları şöyle sıraladı:Tercih edilmeyen programlar SAYISAL puan türünde adı çok bilinmeyen mühendislikler. Örneğin harita mühendisliği. Yeni adıyla geomatik. Aslında şu anda da gelecekte de harita mühendisleri Türkiye'de her şehirde, küçük şehirlerde bile iş imkânı olabilen mezunlar.Türkiye'de bir milyondan fazla şirket var bütün şirketler işletme ve iktisat mezunlarına ihtiyaç duyuyor. Dolayısıyla işletme, iktisat mezunları aslında iş bulamıyor dememizin sebebi şirketlerin istediği nitelikte mezun olmaması. Oysa bütün şirketlerin iyi işletme ve iktisat mezunlarına ihtiyaçları var. Her şirketin satışa, pazarlamaya, finansa, mali işlere, muhasebeye, insan kaynaklarına ihtiyacı var.Lojistik'in alt dallarından olan denizcilik ve havacılık programları ile ilgili de birkaç cümle söylemek gerek. Her iki bölüm, özellikle havacılıkta pilotluk oldukça yüksek kazançlar vaat ettiği için tercih ediliyor. Ancak mezuniyet sonrası gerek ön eleme süreçlerini geçemeyen, gerekse başladıktan bir süre sonra ağır çalışma şartlarına dayanamayıp bırakan çok fazla kişi var. Bu bölümler, çalışma koşulları deneyim edilip detaylı bilgi alınmadan seçilmemeli.Tarih bölümü mezunları eğer dil bilirlerse turizm sektöründe çok ciddi çalışma imkânları var. Türkiye'nin ihracat gelirinin büyük bir kısmı turizmden geliyor ve tüm turizm gelirinin de yine büyük bir kısmı tarih turizminden geliyor. Tarihi mekânların yurt dışından gelen turistler tarafından ziyaretinden geliyor. Dolayısıyla tarih bölümü mezunları eğer bugünün Türkiye'sinde iş bulmak istiyorlarsa turizm sektörüne yönelebilirler.Tarihle ilgili söylediğim örneği aynı zamanda uluslararası ilişkiler içinde söyleyebiliriz. Uluslararası ilişkiler, turizm sektöründe tarih bilgisiyle iş yapma potansiyeli olan bir bölüm.Bir başka iş imkânı yok diye düşünülen bölüm de sosyoloji. Aslında sanıldığı gibi bire bir psikolojiye daha yakın değil. Ancak işletmenin pazarlama alanına daha yakın. Çünkü sosyoloji dediğimiz toplum bilimi toplumda insanların davranışlarını ölçüyor olduğu için özellikle pazar araştırma alanında sosyoloji mezunlarının çalışma imkânı var. Sosyoloji ile işletmenin pazarlama alanında yan dal, çift anadal veya yüksek lisans yapan bir mezunun iş bulması oldukça kolay. Çünkü pazar araştırması dediğimiz şey yalnızca seçim dönemlerinde yapılmıyor.Öğretmen olamazlarsa başka bir iş bulunamayacağı düşünülüyor ama Türkiye'de şu anda bütün web sitelerinin bütün sosyal medya hesaplarının düzgün metin yazan kişilere ihtiyacı var.Bir başka örnek verebileceğimiz grafik tasarım, sinema televizyon gibi iletişim fakültesinin bölümleri. Grafik tasarım mezunları yine dijitalleşmenin bu kadar büyümesi ile birlikte işin içine artık animasyonların da girdiği iyi tasarımlar arada fark yaratıp da izlenirliği ilgi çekiciliği arttırabiliyor. O yüzden de tasarım alanında mezun olan kişilerin eğer bu alana yeteneği var ise ve derdini tasarımla iyi anlatma konusunda başarılıysa gerçekten işsiz kalma ihtimali yok gibi bir şey. Sinema televizyon mezunları eğer bir televizyon kanalında veya bir film setinde çalışmak gibi bir hedefleri yoksa reklam çekimleri her geçen gün artan bir büyüyen sektör. Bir de bunun yanında online ortamda gösterilen videolar için ajanslardan sürekli hizmet alan geniş bir şirket kitlesi var.Kimya bölümü mezunları sadece laboratuvarda çalışmıyor. Temizlik ve kozmetik sektörünün gerçekten ciddi bir insan kaynağı açığı var.Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü mezunları için de "iş bulamazlar" gibi bir söylemim olduğunu söyleyen Özeren "Özellikle artık kötü beslendiğimiz için, temiz hava değil kötü hava aldığımız için, stresli bir ortamda yaşadığımız için kanser olabiliyoruz. Kanser kişiye öz bir teşhisi konulan, kişiye özgü türü bir hastalık olduğu için moleküler biyoloji ve genetik mezunları kanser araştırma merkezlerinde çalışma imkânına sahip. Onun haricinde de yine aynı sebeplerden ve biraz daha geç evlendiğimizden tüp bebek merkezlerinde moleküler biyoloji ve genetik mezunlarına ihtiyaç duyulduğu söylenebilir" dedi.