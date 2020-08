Öğrenci memnuniyetinde zirvede

Özyeğin Üniversitesi Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA) 2020 raporuna göre 192 üniversite arasında tüm memnuniyet alanlarında A+ seviyesiyle derecelendirildi. Araştırmaya 125'i devlet, 67'si vakıf olmak üzere 192 üniversitede öğrenim gören 39 bin 386 öğrenci katıldı. Üniversite bu başarısı ile her alanda A+ seviyede olan 5 üniversiteden biri oldu. 2017, 2018 ve 2019 "Genel Memnuniyet" sıralamalarında 3 yıl üst üste birinci olan Özyeğin Üniversitesi bu yıl Türkiye'nin en iyi 2'nci üniversitesi olarak yer aldı. Özyeğin Üniversitesi ayrıca "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" alanında Türkiye'nin en iyi üniversitesi seçildi.Üniversite Araştırma Laboratuvarı (ÜniAr) kurucuları Prof. Dr. Engin Karadağ ve Prof. Dr. Cemil Yücel tarafından üniversite öğrencilerinin deneyimlerini ve memnuniyetlerini ölçmek amacıyla herhangi bir kurum ya da kişiden finansal destek alınmadan yapılan araştırmada "Öğrenim Deneyiminin Tatminkarlığı", "Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu", "Akademik Destek ve İlgi", "Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet", "Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği" ve "Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği" olmak üzere 6 alanda öğrencilerin memnuniyetleri araştırıldı.Sıralamada üniversitelere A+, A, B, C, D ve FF gibi notlar verildi. En yüksek memnuniyet oranına sahip üniversiteler 'A+', en düşük olanlar ise 'FF' ile notlandırıldı. Özyeğin Üniversitesi araştırmadaki tüm memnuniyet alanlarında en üst düzey memnuniyeti ifade eden 'A+' seviyesiyle derecelendirildi. Araştırmaya dâhil olan 192 üniversiteden "Genel Memnuniyet" sıralamasında A+ ile derecelendirilen 4 devlet, 7 vakıf üniversitesi olmak üzere sadece 11 üniversite bulunuyor.Türkiye'nin her köşesinden yetenekli ve başarılı gençlerin dünya standartlarında eğitime erişebilmesine öncelik verdiklerini ifade eden Özyeğin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Esra Gençtürk, "Yönetimsel kararlarımızda öğrencilerimizin görüşlerine değer vererek, onların ihtiyaçlarına yönelik çözümleri, yine öğrencilerimizle birlikte üretmeyi önemsiyoruz. Öğrenci odaklı eğitim yaklaşımını temel alarak, veriye dayalı, hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile anlamlı, fark yaratan girişimleri üniversitemizde hayata geçirdik. Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte sürdürülebilirlik anlayışımızı yansıtacak şekilde uzaktan eğitim sürecimizi uygulamaya koyduk ve online platformlar aracılığıyla derslerimizi aralıksız sürdürdük. Öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması adına yürüttüğümüz özenli ve proaktif çalışmalarımız ile ÜniAr tarafından düzenlenen araştırmanın sonuçlarında uzaktan eğitim sürecini en iyi yöneten 5 vakıf üniversitesinden biri olduk" dedi.