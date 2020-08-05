YKS tercih maratonunun başlamasına saatler kala milyonlarca aday üniversite yerleştirme sonuçları için tarih araştırmasına başladı. Geçtiğimiz haftalarda ÖSYM tarafından erişime açılan sınav sonuçları sonrası şimdi de adaylar kendi puanlarına uygun tercihlerini gerçekleştirecek. Bu kapsamda ise araştırmalar hız kazandı. Peki, ÖSYM YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2020 Üniversite yerleştirme ile YKS tercihleri ne zaman başlıyor, sonuç tarihi belli mi? İşte detaylar…
Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından ÖSYM tarafından açıklanan tarihlere göre; adaylar tercihlerini 6 Ağustos tarihi ile sistem üzerinden gerçekleştirmeye başlayacak. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS tercih kılavuzu detaylarına göre üniversite yerleştirme adımları belirlendi…
ÖSYM'nin duyurusu ile beraber, 'YKS tercih tarihleri ne zaman?' sorusu da yanıt buldu. YKS üniversite tercihleri, 6-14 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr'den yapılacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.
YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili bir bilgi yayımlanmadı. Geçtiğimiz yıl sonuçların açıklanmasının ardından bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 19-23 Ağustos 2019 tarihlerinde yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 19-21 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirildi.
Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM'ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.
Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.
2020 YKS TERCİH KILAVUZU VE ÜNİVERSİTE KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYIN